家族には絶対に言えない秘密を抱えている人もいるのではないでしょうか。墓場まで持っていく覚悟でいたのに、家族にバレてしまった場合、絶望的な気持ちになってしまうようで……？ 今回は、托卵の秘密が夫と娘にバレてしまった女性の話をご紹介いたします。

娘は浮気相手の子ども

「娘は、夫との間にできた子ではありません。夫との結婚が決まったときに出会った男性と、少しの期間浮気をしてしまったんです。娘はその浮気相手との子どもです。ただ、今さら結婚をやめるわけにもいかず、浮気相手も責任は取れないと言って逃げてしまったため、夫の子として産むことを決めました。浮気をしてたものの、夫とも関係を持っていたため、なにも怪しまれることもなかったのですが……。

娘が中学生になり、夫にこのことがバレてしまいました。詰めが甘いのですが、その当時につけていた日記を引っ越しのタイミングで夫が見つけてしまい、それを読まれてバレてしまったんです。夫と毎晩喧嘩をしていたら、たまたまいつもより早く塾から帰ってきた娘が聞いてしまったみたいで、『どうしてお父さんと結婚したの!?』『もしかして浮気してたの!?』と泣きながら聞かれて、もうどうしたらいいのかわかりませんでしたね……。

この事実は一生バレないようにしようとあのとき自分で誓ったのに、夫も娘も傷つけてしまい絶望的になりました。娘は心を閉ざしたままで口も聞いてくれません。夫とは今後のことについて毎日話し合いをしています」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年9月）

▽ 大切に育ててきた我が子が、実の子じゃないと知った旦那さんは想像できないくらいの悲しみや怒りが沸いてきたことでしょう。また、思春期の娘さんも本当のお父さんが別にいるということや、お母さんが嘘をついていたことで心に大きな傷を負ったに違いありません。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。