もしも、自分が目の前に現れたとしたらどう思うでしょうか。友だちになりたいと思いますか？それとも距離を置きたいと感じるでしょうか。『もしも、自分以外の人間だったら、自分と友だちになりたい？仮に男性だったら、自分と結婚したいと思う？』ふとした疑問として投げかけられた質問に、ママたちが率直な気持ちを寄せてくれました。自分を高く評価する声もあれば、厳しい自己評価をする声もあります。人は自分という存在を