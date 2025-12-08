ÂÐÎ©¿¼¹ï²½¤ÇàÆüÃæÍ§¹¥µÄ°÷Ï¢ÌÁá¤Ë´üÂÔ½¸¤Þ¤ë¤â¡Ä¡Ö¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ï²ûµ¿Åª¡×¤ÎÀ¼
¡¡ÂæÏÑÍ»ö¤ò¤á¤°¤ë¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÈ¯¸À¤ËÃæ¹ñ¤Î¶¯¹Å»ÑÀª¤¬¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤¹¤ë°ìÊý¤À¡££¶Æü¤Ë¤Ï¼«±ÒÂâµ¡¤¬Ãæ¹ñ·³ÀïÆ®µ¡¤Ë£²ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤ò¼õ¤±¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÁê¤¬Ì¤ÌÀ¤Ë¹³µÄ¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£±ÊÅÄÄ®¤Ç¤ÏÄ¶ÅÞÇÉ¤ÎÆüÃæÍ§¹¥µÄ°÷Ï¢ÌÁ¤¬ÄÀÀÅ²½¤Ë¸þ¤±¡¢¥Ñ¥¤¥×Ìò¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¤È¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñÂ¦¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½Í´«¹ð¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤ÎÍ¢ÆþÄä»ß¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤ÎÆüËÜ´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÃæ»ß¤ËÂ³¤¡¢º£²ó¤ÎÃæ¹ñ·³ÀïÆ®µ¡¤Î¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤Ç¡¢Î¾¹ñ´Ö¤Ï°ìµ¤¤Ë¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñÂ¦¤Ï¹â»ÔÈ¯¸À¤ÎÅ±²ó¤òµá¤á¤ë¤¬¡¢ÆüËÜÂ¦¤Ï½¾Íè¤ÎÎ©¾ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÈÃæ¹ñÂ¦¤ËÂÀ¤¤¥Ñ¥¤¥×¤¬¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢ÂÐÎ©¤ÎÄ¹´ü²½¤ä¤µ¤é¤Ê¤ë¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆüÃæÍ§¹¥µÄÏ¢¤À¡£
¡¡Æ±µÄÏ¢¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î¿¹»³ÍµÁ°´´»öÄ¹¡¢¾®Þ¼Í¥»Ò¸µ·Ð»ºÁê¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î²¬ÅÄ¹îÌé¸µ³°Áê¡¢³¤¹¾ÅÄËüÎ¤¸µ½°±¡ÉûµÄÄ¹¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÖ±©°ì²Å¸µ¹ñ¸òÁê¡¢¶¦»ºÅÞ¤Î»Ö°ÌÏÂÉ×Á°°Ñ°÷Ä¹¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¸ÅÀî¸µµ×ÂåÉ½Âå¹Ô¤é¤¬Ìò°÷¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ëÄ¶ÅÞÇÉ¤Ç¡¢º£Ç¯£´·î¤Ë¤Ï¿¹»³»á¤ä²¬ÅÄ»á¤éË¬ÃæÃÄ¤¬ËÌµþ¤òË¬Ìä¡£ÆüÃæ´Ö¤ÎÂÐÎ©¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ïº£·î£±Æü¤ËµÄÏ¢´´Éô¤¬¸â¹¾¹ÀÃóÆüÂç»È¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢µÄÏ¢¤ÎÇ¯ÆâË¬Ãæ°Æ¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÎÆó³¬½ÓÇî¸µ´´»öÄ¹¤¬µÄÏ¢²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¯³¦¤ò°úÂà¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸åÇ¤¤Î¿¹»³»á¤ä»öÌ³¶ÉÄ¹¤Î¾®Þ¼»á¤é¤Ï¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Îä¤äÈÓ¤ò¿©¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¹ü¤òÀÞ¤Ã¤Æ¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ï²ûµ¿Åª¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤âÂæÏÑÍ»öÈ¯¸À¤Ï²¬ÅÄ»á¤¬¹â»Ô¼óÁê¤Ë¤·¤Ä¤³¤¯Ç÷¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È¯Ã¼¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢µÕ¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¤Î·üÇ°¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡ÖÃæ¹ñ¤Ë¤³¤Ó¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ÆÃæÇÉ¤Î½¸¤Þ¤ê¡×¤È¤ÎÈãÈ½¤âÀä¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢¸øÌÀÅÞ¤Î²¬ËÜ»°À®À¯Ä´²ñÄ¹¤ÏÀè·î¡¢ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤ÎÀ¯¼£Æ¤ÏÀÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢Æ±µÄÏ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤¦¤±¤É¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤â¤Á¤ã¤ó¤È¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê½ÅÍ×¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£¸å¤ÎÆ±µÄÏ¢¤ÎÆ°¤¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£