¡ÚF1¡Û¥Î¥ê¥¹ÎÞ¡ª½é¤ÎÇ¯´Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¡ºÇ½ªÀï3°Ì¤â¤ï¤º¤«2ÅÀº¹¤Ç¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ÎV5ÁË»ß
¡¡¡þF1Âè24Àï¥¢¥Ö¥À¥ÓGP¡¡·è¾¡¡Ê2025Ç¯12·î7Æü¡¡UAE¡¡¥ä¥¹¥Þ¥ê¡¼¥Ê¡¦¥µ¡¼¥¥Ã¥È¡á1¼þ5.281¥¥í¡ß58¼þ¡Ë
¡¡¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Î¥é¥ó¥É¡¦¥Î¥ê¥¹¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤¬F1»²Àï7Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤ÎÇ¯´Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¤¤¿¡£Áí¹ç¼ó°Ì¤ÇÎ×¤ó¤Àº£µ¨ºÇ½ªÀï¤Ç2ÈÖ¼ê¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ3°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢15¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¡£º£µ¨¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò423ÅÀ¤Ë¿¤Ð¤·¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡Áí¹ç2°Ì¤ÇÎ×¤ó¤À¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤Ï1»þ´Ö26Ê¬7ÉÃ469¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Ä¡¼¡¦¥¦¥¤¥ó¤Ç3ÀïÏ¢Â³º£µ¨8¾¡ÌÜ¡¢ÄÌ»»71¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£25ÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æº£µ¨¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò421ÅÀ¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¤¬¡¢¥Î¥ê¥¹¤Ë2ÅÀµÚ¤Ð¤ºÁí¹ç5Ï¢ÇÆ¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¯¥é¥ì¡¼¥óÀª¤Ï3ÈÖ¼ê¤«¤é½Ð¤¿¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ô¥¢¥¹¥È¥ê¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤¬1¼þÌÜ¤Ë¥Î¥ê¥¹¤òÈ´¤¤¤Æ2ÈÖ¼ê¤ËÉâ¾å¡£¥Ï¡¼¥É¥¿¥¤¥ä¤Î¥Ô¥¢¥¹¥È¥ê¤Ë¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤µ¤»¡¢¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¤Î¥Î¥ê¥¹¤Ï17¼þÌÜ¤Ë¥¿¥¤¥ä¤ò¸ò´¹¤·¤¿¡£9ÈÖ¼ê¤Ç¥³¡¼¥¹Éüµ¢¤¹¤ë¤È¼¡¡¹¤È¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Æ¡¼¥¯¤ò½Å¤Í¡¢23¼þÌÜ¤Ë¤Ï¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó±ç¸î¤Ø¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò»î¤ß¤¿¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¤òÆñ¤Ê¤¯¥Ñ¥¹¡£3ÈÖ¼ê¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤È¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Î¥·¥ã¥ë¥ë¡¦¥ë¥¯¥ì¡¼¥ë¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤òµö¤µ¤º¡¢É½¾´Âæ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¸å¤Î¥Î¥ê¥¹¤Ï´¿´î¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¥¿¡¼¥ó¤òÈäÏª¡£¤¦¤ì¤·ÎÞ¤òÎ®¤·¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¡Öµã¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Ä¹¤¤Æ»¤Î¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡¢¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤ÆÎ¾¿Æ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òµÍ¤Þ¤é¤»¡¢¡Ö¡Ê²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤È¥ª¥¹¥«¡¼¤Ë¤â½ËÊ¡¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ£¤ê¤¿¤¤¡£2¿Í¤ÈÁè¤Ã¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¥Û¥ó¥È¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Ë¼¡¤°Áí¹ç2°Ì¤À¤Ã¤¿26ºÐ¤Î¥Î¥ê¥¹¤Ï¡¢º£µ¨³«ËëÀï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢GP¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É·×7¾¡¡£¸åÈ¾Àï¤ÇÀ®ÀÓ¤òÍî¤È¤·¤¿¥Ô¥¢¥¹¥È¥ê¤ò¤«¤ï¤·¤ÆÁí¹ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢24Àï¤Î¤¦¤ÁÉ½¾´Âæ18ÅÙ¤È°ÂÄê¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¢¦·è¾¡½ç°Ì
(£±)¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë
(£²)¥Ô¥¢¥¹¥È¥ê¡Ê¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡Ë
(£³)¥Î¥ê¥¹¡Ê¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡Ë
(£´)¥ë¥¯¥ì¡¼¥ë¡Ê¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡Ë
(£µ)¥é¥Ã¥»¥ë¡Ê¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡Ë
(£¶)¥¢¥í¥ó¥½¡Ê¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Á¥ó¡Ë
(£·)¥ª¥³¥ó¡Ê¥Ï¡¼¥¹¡Ë
(£¸)¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¡Ê¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡Ë
(£¹)¥Ò¥å¥ë¥±¥ó¥Ù¥ë¥¯¡Ê¥¥Ã¥¯¥¶¥¦¥Ð¡¼¡Ë
(10)¥¹¥È¥í¡¼¥ë¡Ê¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Á¥ó¡Ë
(11)¥Ü¥ë¥È¥ì¡¼¥È¡Ê¥¥Ã¥¯¥¶¥¦¥Ð¡¼¡Ë
(12)¥Ù¥¢¥Þ¥ó¡Ê¥Ï¡¼¥¹¡Ë
(13)¥µ¥¤¥ó¥Ä¡Ê¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡Ë
(14)³ÑÅÄÍµµ£¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë
(15)¥¢¥ó¥È¥Í¥Ã¥ê¡Ê¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡Ë
(16)¥¢¥ë¥Ü¥ó¡Ê¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡Ë
(17)¥Ï¥¸¥ã¡¼¡Ê¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¡Ë
(18)¥í¡¼¥½¥ó¡Ê¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¡Ë
(19)¥¬¥¹¥ê¡¼¡Ê¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ë
(20)¥³¥é¥Ô¥ó¥È¡Ê¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ë