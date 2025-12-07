色の数を変えるだけで料理がおいしそうに見える？ 意識したい”映える色味”とは【眠れなくなるほど面白い 図解 料理の話】

色彩の設計は味の先入観まで変える

料理を見た瞬間に「おいしそう」と感じるかどうかは、実は色で大きく左右されます。僕は「色の数と組み合わせが食欲を決める」と考えています。3色で整えればまとまりが出るし、単色で締めればきりっと映える。色彩の設計は味そのものではなく、食べる前の先入観を動かすスイッチなんです。

緑一色のサラダでも、すっきりと洗練されて見えることがあります。逆に赤・黄・緑を揃えた3色なら一気に華やかになる。あまりにも色が多いと雑然としますが、1～3色に絞ると料理は映えるものなのです。

また、盛り付けの仕方でも印象は変わります。平らに並べるよりも立体的に重ねれば、同じ素材でも豊かに見える。きっちり整えすぎるより、少しラフに盛ったほうが自然でおいしそうに映ることも多いんです。

僕は料理を仕上げるとき、必ず「今日は何色で構成するか」を意識しています。緑が足りなければ薬味やハーブを加える、赤が欲しければトマトを置く。色を足すだけで「食べたい」と思わせる力が全然違ってきます。

家庭でも難しいことは要りません。主菜・副菜・汁物の3点をそれぞれ違う色にする、器の色を控えめにして料理を際立たせる――それだけで食卓は驚くほど華やかに変わります。

