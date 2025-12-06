2026年サッカー北中米ワールドカップのグループステージ組み合わせが現地5日、アメリカのワシントンで開催され、日本代表の森保一監督が対戦相手の印象を語りました。

今大会は出場48チームが、A〜Lの12グループに分かれてのグループステージ。48チームはあらかじめポット1〜4に分けられており、各グループにポット1〜4のそれぞれ1チームが入ります。

ポット2に入っていた日本（FIFAランク18位）はグループFに決定。ポット1ではオランダ(同7位)、ポット3からはチュニジア(同40位)、そしてポット4には、2026年3月に決定する欧州プレーオフBの勝者と対戦することになりました。

このプレーオフBには、ウクライナ(同28位)、ポーランド(同31位)、スウェーデン(同43位)、アルバニア(同63位)の4チームが所属しています。

抽選結果を受けて、森保監督は「厳しいグループに入ったなという印象。相手が強いということ。オランダもチュニジアも力があるし、プレーオフから上がってくるチームはストレートでW杯に出てもおかしくないような国がいる。そういった意味でも厳しいグループに入ったなと思います」と苦笑いを浮かべながら率直にコメントします。

初戦の相手となったオランダについては「世界トップの力を持っている選手たちがいるチームで、攻撃も守備もタレントがいるチームかなと思う。ヨーロッパ予選では負けていなくてW杯に出てきていますし、本当に力のあるチームかなと思います」と印象を語った森保監督。

初戦への意識については「どこと戦っても強いと思いますし、初戦という独特の雰囲気がある中で、対戦相手よりも我々が自信を持って試合に挑める準備をすることが大切かなと思います」と準備の重要性を強調しました。

また、2戦目で対決するチュニジアについては「『堅守速攻』という、堅い守備で試合を作って最後しぶとく勝っていくことができるチームかなと思っています」とコメント。

直近の対戦である2023年10月に行われたチュニジア戦では、日本代表が2―0で勝利。それでも、森保監督は「勝ったり負けたりという過去のデータもあるが、W杯では現状のベストをぶつけ合って戦う大会だと思う。データはもちろん振り返りますが、W杯で勝つために現状のチームをしっかり分析して、我々が上回っていけるようにしたいと思います」と冷静に語りました。

また、欧州プレーオフBの勝者と同組になったことについて問われた森保監督。「どの国がプレーオフを勝ち抜いてきたとしても、非常に厳しい戦いになると思っている。日常からヨーロッパの厳しい戦いを繰り広げているチームばかりなので、(相手が)プレーオフで上がってきて、自分たちに何かアドバンテージがあるということはないかなと思います」とW杯に向けて表情を引き締めました。