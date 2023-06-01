サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）に挑む日本代表の森保一監督（57）が17日放送のフジテレビ「すぽると！」（土曜深夜0・35、日曜後11・45）に生出演し、18歳のGKに期待を寄せた。番組ではサウジアラビアでのアウェー決戦となったアジアチャンピオンズリーグ2（ACL2）について触れられた。G大阪がポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドやFWジョアン・フェリックスら世界的名手をそろえる“ラスボス”軍団を相手に1ー