木南晴夏、第2子出産 所属事務所が公表
俳優の木南晴夏（40）が、第2子を出産した。5日、所属事務所を通じて発表した。
【全身ショット】10月には…オシャレコーデで登場した木南晴夏
事務所は書面で「弊社所属の俳優 木南晴夏ですが、第二子を出産いたしました。生活が落ち着いてきたこともあり、この場をお借りしてご報告させていただきす。なお、本日が子供の誕生日ではありません。誕生日、性別等はプライバシーもあるためお伝え出来ないことをご容赦ください」と報告。
続けて「来年はウエンツ瑛士さん、柿澤勇人、木南晴夏の3人で結成された「カキンツハルカ」のライブを控え、ムロツヨシさん主演のドラマCX「うちの弁護士はまたしても手がかかる」にも出演いたします。母として、そして俳優としての木南晴夏の応援の程、今後ともよろしくお願い申し上げます」と結んでいる。
木南は、2018年6月に玉木宏（45）と結婚。20年に第1子を出産した。
