俳優の木南晴夏（40）が13日放送のフジテレビ系『突然ですが占ってもいいですか？』（毎週日曜深0：55）に出演。アイドルとしてデビューした当時を振り返った。【写真】「本当イケメン」「DNA凄すぎる」あびる優の“マッチョ”な甥っ子が顔出し※3、6枚目この日木南は現在放送中のフジテレビ木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』（毎週木曜後10：00）で共演する俳優の中村俊介とともにゲスト出演。そしてそんな2人を占っ