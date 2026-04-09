女優の木南晴夏（40）が9日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。ドラマ共演の人気俳優に「モヤモヤしていること」を告白した。この日スタートのドラマ「今夜、秘密のキッチンで」で共演する俳優の高杉真宙とそろって登場。木南は高杉にモヤモヤしていることとして「“共演者とご飯行かない派なんです”と言っていましたけど…私、共演者とご飯行きたい派なんです！」と紹介された。木南は「