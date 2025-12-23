「俳優木南晴夏ですが、第2子を出産いたしました。生活が落ち着いてきたこともあり、この場をお借りしてご報告させていただきます」【写真】妻・木南の肩をそっと抱き、献身的なサポートをする玉木宏12月5日、木南晴夏と玉木宏夫妻に第2子が誕生していたことが発表された。「玉木さんと木南さんは、2018年6月に結婚を発表。2020年8月に第1子が生まれていたことを公表しました」（スポーツ紙記者）木南といえば大のパン好きで知