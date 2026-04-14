【モデルプレス＝2026/04/14】女優の木南晴夏が4月12日放送のフジテレビ系バラエティー番組『突然ですが占ってもいいですか？』（毎週日曜よる24時55分〜）に出演。相性が良い俳優について占われる場面があった。【写真】木南晴夏、相性が「めちゃくちゃ良い」言われた年上俳優との2ショット◆木南晴夏、パートナーとして相性が良い俳優4月期の木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』（同局・毎週木曜よる10時〜）で主演を務める木南