STARTO ENTERTAINMENT社に所属していた「ジュニア」寺澤小十侑（ことう）が11月30日付で退所していたことがわかった。メンバーとして活動したジュニア内ユニット『Go! Go! kids』も、7月にグループ活動が終了したばかりーー。

退所から翌日の12月1日、寺澤は早速自身のX、インスタグラムを同時に開設。【#再スタート】のハッシュタグを添えた投稿では、退所の報告とともに、

【9ヶ月前のことで色んな方にご心配とご迷惑をおかけしました。本当に申し訳ありませんでした。】

STARTO社を辞める事態に陥ったであろう「9ヶ月前のこと」を示唆し、関係各所へに謝罪の言葉を綴った。

2024年には『Snow Man』岩本照、深澤辰哉、宮舘涼太の主演舞台『祭 GALA』にも出演し、将来を嘱望されたGo! Go! kidsメンバーとしてファンからも支持された寺澤。しかし2025年3月、STARTO社のHPにて、

《寺澤本人に事実確認を実施しましたところ、契約に違反する行動があったことが判明いたしました。その上で、本人とも協議を重ねた結果、自身を見つめ直す期間を設けるために、無期限の芸能活動自粛することといたします。》

突如として芸能活動の自粛が発表されたのだ。その原因とされたのが、《一部SNS上に掲載されました情報》だった。

SNS拡散された寺澤の「未成年喫煙」

寺澤もインスタで触れた「9ヶ月前のこと」とされる、3月の出来事。当時、SNSで拡散されたのが、寺澤と思われる人物の喫煙姿を収めた投稿。

「未成年喫煙」を指摘する投稿に写っていたのは、黒いアウターとキャップ姿で駐輪場と思われる場所でおもむろにタバコをくわえる若者。この画像だけで寺澤本人とは確認し難いが、仕事時だろうか、同じファッションで撮影された「寺澤小十侑」の写真も丁寧に並べられていた。

この時、寺澤の年齢は「17歳」であり、SNS投稿が事実であれば「未成年喫煙」にあたる。 新インスタでの投稿によると、今後について、

【本名と顔を晒しながら。これからは自分のやり方で動いていこうと思っています。】

と堂々と人生の再スタートを誓った寺澤。自身の過ちを認め、新たな道を歩んでいく17歳の姿に、インスタではファンによる温かなコメントが早くも並んでいる。