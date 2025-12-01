この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

日本初上陸！フィンランドの名艇「タルガ41」の全貌を徹底レビュー｜木の香りに包まれる極上の船内空間を深掘り

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ボート専門YouTubeチャンネル「Kazi Movie」が、「これがタルガの最新形！ さらなる魅力をまとった超注目の北欧ボート｜タルガ41｜TARGA 41」と題した動画を公開。フィンランドの名門ボートビルダーの最新世代モデル「タルガ41」が日本に初上陸したことを紹介し、その進化した魅力をウインクレルの井ノ口公彦氏が解説した。



動画で紹介された「タルガ41」は、全長13.82m、全幅4.00mのサイズを誇る最新モデル。井ノ口氏は、タルガのラインアップにおいて、37フィートと44フィートの間を埋める待望のサイズだと説明する。

外観はタルガの伝統的なスタイルを踏襲しつつも、現代的な高級感が漂うデザインを採用。船内に入ると、安藤氏から「これぞTHE TARGAですね」という言葉が漏れるほど、木をふんだんに使ったウッディーな空間が広がる。井ノ口氏は「木がたっぷりという感じ」と述べ、その香りがもたらす心地よさを強調した。



快適性を高める装備も随所に進化が見られる。アフトコクピットには電動のサンシェードが装備され、後部まで広く覆うことで強い日差しを防ぐ。また、フライブリッジへの階段下には物入れと冷凍冷蔵庫がスマートに収納されている。

バウキャビンには、天井高を上げるオプション「CFC（Comfort Fore Cabin）」が標準採用され、広々としたオーナーズルームを実現。アフトキャビンも従来モデルよりスペースが拡張され、新たに扉が設置されたことで、個室としてのプライバシーが確保された。



操船性も向上しており、アフトコクピットの両舷にジョイスティックを装備。これにより、一人での離着岸作業も容易になったという。エンジンはボルボ・ペンタD6-440を2基搭載し、スターンドライブ仕様かIPS仕様かを選択できる。



タルガ41は、ブランドの伝統である堅牢な造りと木のぬくもりを受け継ぎながら、現代のニーズに応える快適な装備と進化した操船性を融合させたボートである。動画では、従来のモデルとは一線を画す高級感と実用性が、新たな魅力を生み出している様子が詳細に解説されている。



●TARGA日本総輸入元：ウインクレル

https://yacht-w.com/

TEL: 045-681-0104