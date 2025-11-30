■12月1日～5日の決算発表銘柄(予定)　　★は注目決算

●12月 1日――――――――――――　　2銘柄　発表予定

<2593> 伊藤園 [東Ｐ]
<7865> ピープル [東Ｓ]

●12月 2日――――――――――――　　2銘柄　発表予定

<4750> ダイサン [東Ｓ]
<6654> 不二電機 [東Ｓ]

●12月 3日――――――――――――　　1銘柄　発表予定

<8057> 内田洋 [東Ｐ]

●12月 4日――――――――――――　　4銘柄　発表予定

<1928> 積水ハウス [東Ｐ] 　　　★
<3172> ティーライフ [東Ｓ]
<4707> キタック [東Ｓ]
<6696> トラースＯＰ [東Ｇ]

●12月 5日――――――――――――　 12銘柄　発表予定

<1873> 日本ハウス [東Ｐ]
<2353> 日本駐車場 [東Ｐ]
<2910> Ｒフィールド [東Ｐ]
<3193> エターナルＧ [東Ｐ]
<3662> エイチーム [東Ｐ]
<3733> ソフトウェア [東Ｓ]
<3816> 大和コン [東Ｓ]
<3854> アイル [東Ｐ]
<436A> サイバＳＯＬ [東Ｇ]
<6040> 日本スキー [東Ｇ]
<7265> エイケン工業 [東Ｓ]
<9678> カナモト [東Ｐ]

※決算発表予定は変更になることがあります。

★「株探」では、決算発表を【リアルタイム】で配信します。


株探ニュース