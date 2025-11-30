Clarks（クラークス）のメンズシューズがAmazonで最大45%OFFに【あと2日】
2025年最後のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」が12月1日（月）まで開催中です。今回はセール対象商品の中からClarks（クラークス）をご紹介。

Clarksは、1825年創業のイギリスの老舗シューズブランドで、特に「デザートブーツ」「ワラビー」などの名作が世界的に有名です。履き心地の良さとクラシックで合わせやすいデザインから、日本でも長年人気があります。

クラシックなスポーツスタイルのレザースニーカー


Clarks

[Clarks(クラークス)] スニーカー アンコスタレース 本革 メンズ ブラックレザー UK 080(26 cm)

20,900円 → 13,583円（35%オフ）

ブランドのアイコンでもあるワラビーブーツを踏襲したエントリーモデル


Clarks

[クラークス] メンズ ワラビーブーツ モカシン ブーツ カジュアルシューズ ダークサンドスエード 27.0 cm

19,800円 → 15,900円（20%オフ）

ウェルトステッチなどドレッシーなディテールのサイドゴアブーツ


Clarks

[クラークス] ポールソンアップ

19,800円 → 11,880円（40%オフ）

高機能クッションで１日中快適。ビジネスにもカジュアルにもぴったりな一足


Clarks

[クラークス] ビジネスシューズ 革靴 レースアップ ティルデンウォーク メンズ ダークタンレザー 25.5 cm

17,600円 → 9,680円（45%オフ）

光沢感のあるレザーをアッパーに使用した定番デザインのシューズ


Clarks

[クラークス] ビジネスシューズ 革靴 レースアップ 軽量 通気性 疲れにくい ティルデンプレイン 本革 メンズ ブラックレザー 27.0 cm

11,700円 → 9,680円（17%オフ）

両サイドのスリットで足入れもしやすい、スクエアトゥのビジネスシューズ


Clarks

[クラークス] ビジネスシューズ 革靴 ティルデンキャップ メンズ ブラックレザー 25.5 cm

17,600円 → 9,680円（45%オフ）

その他のおすすめ商品


Clarks

[クラークス] フラットシューズ ハンブルオーク レディース ブラックレザー UK055 / 24.5cm

19,800円 → 9,700円（51%オフ）

Clarks

[Clarks(クラークス)] パンプス ジュリエットパーム 本革 レディース ブラックレザー UK 040(23 cm)

14,300円 → 8,580円（40%オフ）

Clarks

[クラークス] ビジネスシューズ 革靴 スリッポン 軽量 通気性 疲れにくい ティルデンフリー 本革 メンズ ダークタンレザー 24.0 cm

17,600円 → 9,680円（45%オフ）

Clarks

[クラークス] レースアップシューズ 革靴 ネイチャースリー 本革 メンズ マホガニーレザー 24.5 cm

25,300円 → 22,362円（12%オフ）

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。

※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります