Clarks（クラークス）のメンズシューズがAmazonで最大45%OFFに【あと2日】
Clarksは、1825年創業のイギリスの老舗シューズブランドで、特に「デザートブーツ」「ワラビー」などの名作が世界的に有名です。履き心地の良さとクラシックで合わせやすいデザインから、日本でも長年人気があります。
→ Amazon「Clarks（クラークス）」はこちら
→「Amazon ブラックフライデー」はこちら
クラシックなスポーツスタイルのレザースニーカー
[Clarks(クラークス)] スニーカー アンコスタレース 本革 メンズ ブラックレザー UK 080(26 cm)
20,900円 → 13,583円（35%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ブランドのアイコンでもあるワラビーブーツを踏襲したエントリーモデル
[クラークス] メンズ ワラビーブーツ モカシン ブーツ カジュアルシューズ ダークサンドスエード 27.0 cm
19,800円 → 15,900円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ウェルトステッチなどドレッシーなディテールのサイドゴアブーツ
高機能クッションで１日中快適。ビジネスにもカジュアルにもぴったりな一足
[クラークス] ビジネスシューズ 革靴 レースアップ ティルデンウォーク メンズ ダークタンレザー 25.5 cm
17,600円 → 9,680円（45%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
光沢感のあるレザーをアッパーに使用した定番デザインのシューズ
[クラークス] ビジネスシューズ 革靴 レースアップ 軽量 通気性 疲れにくい ティルデンプレイン 本革 メンズ ブラックレザー 27.0 cm
11,700円 → 9,680円（17%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
両サイドのスリットで足入れもしやすい、スクエアトゥのビジネスシューズ
[クラークス] ビジネスシューズ 革靴 ティルデンキャップ メンズ ブラックレザー 25.5 cm
17,600円 → 9,680円（45%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のおすすめ商品
[クラークス] フラットシューズ ハンブルオーク レディース ブラックレザー UK055 / 24.5cm
19,800円 → 9,700円（51%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[Clarks(クラークス)] パンプス ジュリエットパーム 本革 レディース ブラックレザー UK 040(23 cm)
14,300円 → 8,580円（40%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[クラークス] ビジネスシューズ 革靴 スリッポン 軽量 通気性 疲れにくい ティルデンフリー 本革 メンズ ダークタンレザー 24.0 cm
17,600円 → 9,680円（45%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[クラークス] レースアップシューズ 革靴 ネイチャースリー 本革 メンズ マホガニーレザー 24.5 cm
25,300円 → 22,362円（12%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
→ Amazon「Clarks（クラークス）」はこちら
→「Amazon ブラックフライデー」はこちら
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。
→キャンペーン詳細ページを見る
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります