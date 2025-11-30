Clarks（クラークス）のメンズシューズがAmazonで最大45%OFFに【あと2日】

2025年最後のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」が12月1日（月）まで開催中です。今回はセール対象商品の中からClarks（クラークス）をご紹介。Clarksは、1825年創業のイギリスの老舗シューズブランドで、特に「デザートブーツ」「ワラビー」などの名作が世界的に有名です。履き心地の良さとクラシックで合わせやすいデザインから、日本でも長年人気があります。

クラシックなスポーツスタイルのレザースニーカー

ブランドのアイコンでもあるワラビーブーツを踏襲したエントリーモデル

ウェルトステッチなどドレッシーなディテールのサイドゴアブーツ

高機能クッションで１日中快適。ビジネスにもカジュアルにもぴったりな一足

光沢感のあるレザーをアッパーに使用した定番デザインのシューズ

両サイドのスリットで足入れもしやすい、スクエアトゥのビジネスシューズ

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。