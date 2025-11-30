モナコはリーグ・アン第14節で、三冠王者のPSGを1-0で破り、南野拓実が決勝ゴールを挙げた。南野にとっては2試合連続、今季3ゴール目となる値千金の一撃であり、「モナ王」が大一番でチームに勝利をもたらしている。



南野は68分に左サイドからのクロスを見事なトラップで収め、左足を一閃。鋭いシュートを右サイドネットへ突き刺し、均衡を破った。この鮮烈な先制弾が試合の流れを引き寄せ、モナコはPSGから貴重な勝利をつかみ取った。



また、この試合ではポール・ポグバがモナコでのホーム戦デビューを果たしている。ポグバは86分に決勝ゴールを決めた南野と交代でピッチへ登場しており、チームの勝利に華を添える形となった。



絶好調の南野には、この勢いのままさらにゴールを重ねていくことを期待したい。



