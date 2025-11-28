25Ç¯±äÂÚ¤·¤¿¿Þ½ñ´Û¤ÎËÜ¡¢º£¤µ¤éÊÖµÑ¤·¤¿¤é¡Ä ÅÜ¤é¤ì¤ë¡© ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¡©¢ª¼Â¤Ï°Õ³°¤Ê·ëËö¤À¤Ã¤¿¡ÚÊÛ¸î»Î¤¬²òÀâ¡Û
40Âå¤ÎA¤µ¤ó¤Ï¼Â²È¤Ë¤¢¤ë¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤òÀ°Íý¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ËÜÃª¤Î±ü¤«¤é¹â¹»»þÂå¤ËÃÏ¸µ¤Î¿Þ½ñ´Û¤Ç¼Ú¤ê¤¿ËÜ¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£Âß½Ð¥«¡¼¥É¤¬¶´¤Þ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¤ÎÆüÉÕ¤Ï¤Ê¤ó¤È25Ç¯¤âÁ°¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢A¤µ¤ó¤Î·ì¤Îµ¤¤¬°ú¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºá°´¶¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢º£¤µ¤éÊÖ¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é»Ê½ñ¤µ¤ó¤Ë¤Ò¤É¤¯ÅÜ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬¶»¤òÄù¤áÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Æ¤â¤¿¤Ã¤Æ¤â¤¤¤é¤ì¤º¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¸¡º÷¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö²£ÎÎºá¡×¡ÖÀàÅðºá¡×¤È¤¤¤¦ÊªÁû¤Ê¸ÀÍÕ¤¬ÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÅìµþÅÔ¤Î¤¢¤ë¿Þ½ñ´Û¤Ç¤Ï¡¢10Ç¯°Ê¾åÊÖµÑ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÜ¤¬Ìó1Ëü9Àéºý¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤Þ¤Ç¸«¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë»ö¼Â¤ËA¤µ¤ó¤Ï¾¯¤·¤À¤±°ÂÅÈ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢°ìÂÎ¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¤Ê¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£A¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤³¤ÈË¡Î§»öÌ³½ê¤ÎËÌÂ¼¿¿°ì¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¦¤Ã¤«¤êËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤éÁáµÞ¤Ë¿Þ½ñ´Û¤Ø
¡¼¿Þ½ñ´Û¤ÎËÜ¤òÄ¹´ü´ÖÊÖµÑ¤·¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤Ï¡¢Ë¡Åª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Êºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«
¿Þ½ñ´Û¤ÎËÜ¤òÄ¹´ü´ÖÊÖµÑ¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÍýÏÀÅª¤Ë¤Ï¡Ö²£ÎÎºá¡×¤ä¡ÖÀàÅðºá¡×¤ËÌä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Îºá¤¬À®Î©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡ÖÉÔË¡ÎÎÆÀ¤Î°Õ»×¡×¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤Ê°Õ»×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¼Ëº¤ì¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤È¡¢°Õ¿ÞÅª¤ËÊÖ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¡¢ºá¤ÎÀ®Î©¤Ë°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«
Âç¤¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¦¤Ã¤«¤êËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦²á¼º¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Àè¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡ÖÉÔË¡ÎÎÆÀ¤Î°Õ»×¡×¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÈÈºá¤ÏÀ®Î©¤·¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÆÄÂ¥¤ò²¿ÅÙ¤âÌµ»ë¤·¤¿¤ê¡¢Å¾Çä¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡Ö°Õ¿ÞÅª¤ËÊÖ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¾ì¹ç¤Ï¡¢²£ÎÎºá¤Ê¤É¤¬À®Î©¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¼»þ¸ú¤¬À®Î©¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«
·º»ö»ö·ï¤È¤·¤Æ¤Î»þ¸ú¡Ê¸øÁÊ»þ¸ú¡Ë¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð°ä¼ºÊªÅù²£ÎÎºá¤Ê¤é3Ç¯¡¢²£ÎÎºá¤Ê¤é5Ç¯¡Á7Ç¯¤Ç¤¹¡£ ¤½¤Î¤¿¤á¡¢25Ç¯Á°¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð·º»öÈ³¤òÌä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿Ì±»ö¾å¤ÎÂ»³²Çå½þÀÁµá¸¢¤â¡¢¿Þ½ñ´ÛÂ¦¤¬±äÂÚ¤Î»ö¼Â¤È¼Ú¤ê¤¿¿Í¤òÃÎ¤Ã¤¿»þ¤«¤é5Ç¯¡¢¤Þ¤¿¤ÏÂß½Ð»þ¤«¤é10Ç¯¡Ê¤Þ¤¿¤Ï20Ç¯¡Ë¤Ç»þ¸ú¤Ë¤è¤ê¾ÃÌÇ¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
¡¼¿Þ½ñ´Û¤«¤é±äÂÚ¶â¤ä¡¢ËÜ¤ÎÂå¶â¤ÎÊÛ½þ¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢»ÙÊ§¤¦µÁÌ³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«
ËÜ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¸øÎ©¿Þ½ñ´Û¤Ç¤Ï¡¢È³¶â¤È¤·¤Æ¤Î±äÂÚÎÁ¤ÏÄ§¼ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï¿Þ½ñ´ÛË¡¤ÇÍøÍÑ¤ÎÂÐ²Á¤òÄ§¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸¶Â§¤È¤·¤Æ¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·ËÜ¤ÎÊ¶¼º¤ä±øÂ»¡¦ÇËÂ»¤µ¤»¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊÛ½þ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ÏÀµÄ¾¤Ë¿Þ½ñ´Û¤ËÁêÃÌ¤·¡¢¤½¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤¦¤Î¤¬ºÇÁ±¤Îºö¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
