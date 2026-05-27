波打ち際で幻想的な光を放つ夜光虫＝２６日、鎌倉市材木座海岸鎌倉市の材木座海岸で２６日夜、夜光虫が発生して一帯を幻想的な雰囲気に包んだ。カメラやスマートフォンを手にした多くの人が訪れ、波打ち際で点滅を繰り返す様子を写真に収めるなどして楽しんでいた。夜光虫は昼は赤潮として海面を覆うプランクトンの一種で、海水温が上昇する春から夏にかけて多く発生。波や水しぶきなどの刺激に反応して青白く発光する。