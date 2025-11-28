【経済ニュースの核心】

高市政権の“軍拡シナリオ”に綻び…トランプ大統領との電話会談で露呈した「米国の本音」

高市首相の中国に関する「核心的問題」に触れた国会答弁を受けて、中国の対日政策は即座に変化し、今後、訪日中国人の減少などで経済に影響を受けるだろう。

日本政府観光局によれば、10月の訪日外国人数（推計値）は前年同月比17.6％増の389万6300人で、同月として過去最多だった昨年を大きく上回った。1〜10月の累計では約3554万人、中でも中国からの客は同期間で前年同期比40.7％増の約820万人と国・地域別では最も多く全体の2割強を占めていた。

野村総合研究所の木内登英エグゼクティブ・エコノミストは11月18日、中国政府による日本渡航自粛呼びかけで日本が受ける経済損失の試算値を1兆7900億円とした。訪日中国人観光客の消費支出をベースに試算された。

中国は米国の相互関税に唯一、報復関税で対抗、米国に譲歩をしなかった。ましてや日本に譲歩するとは考えにくい。中国、香港や世界の華僑などで日本製品への不買運動が起きる公算さえあろう。

■100円ショップは増加傾向だが…

不景気の日本。100円ショップの店舗数は増加し続け、2025年10月末時点でダイソーなど大手4社の国内店舗合計数は約9940店に達した。この10年間で約3100店増加し、4社以外も入れれば1万店を超え、100円ショップのない商店街はないほど。24年に大手4社の売上高ベースで初めて市場規模が1兆円を突破した。

100円ショップに並ぶ日用雑貨から食品、生活家電などはメード・イン・チャイナが多い。品揃えの拡大とともに100円ではなく、500円の商品もあるが、それでも消費者は安価な商品を求めている。

低価格のプライベートブランド（PB）も人気。24年度のPB売上高は、セブンプレミアムが1.5兆円超、イオンのトップバリュは1兆983億円とともに増え続けている。

「価格志向」の大波は、ナショナルブランド（NB）企業の春闘での賃上げ、その後の商品値上げを受けて、さらに大きくなるだろう。他方、1ドル=150円台後半の円安を受けて、原材料など輸入物価はタイムラグを経て上昇、いずれ小売価格に転嫁され値上げとなる。

年金生活者、非正規労働者、生活保護者など生活弱者は一段と困窮しかねない。26年に「生活格差」も一段と拡大するだろう。

不景気に対処するように編成される補正予算案、その内需下支え効果に期待したい。

（中西文行／「ロータス投資研究所」代表）