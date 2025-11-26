残留争いの17位サントスに大打撃！ ネイマールが左ひざ半月板損傷でリーグ戦残り３試合を欠場か。地元メディアが報道
サントスに所属するブラジル代表のネイマールが、左ひざを負傷し、少なくとも年内の試合は欠場する見込みのようだ。11月25日、ブラジルメディア『Globo』が伝えている。
現地19日に開催されたブラジル１部リーグ第34節のミラソウ戦に先発出場したネイマールは、４分に先制点を奪取。だが、前半途中にドリブル突破を仕掛けた際、左ひざあたりを抑え、苦悶の表情を浮かべながらピッチに倒れ込んだ。
メディカルスタッフのチェックを受け、この試合はフル出場したものの、24日に行なわれたインテル・ナシオナル戦は欠場していた。
『Globo』は、ネイマールの検査結果について、「左ひざの半月板を損傷し、治療のため、今シーズン残りの試合を欠場する可能性が高い」と伝えている。
サントスはブラジル１部リーグの34節を終え、20チーム中17位と降格圏に沈んでいる。シーズンは残り３試合。窮地の名門にとって、10番の離脱は残留に向けて大きな痛手となりそうだ。
33歳のスターは、これまでも度重なる怪我に悩まされている。2023年10月のブラジル代表活動中に左ひざ前十字靭帯を断裂。１年弱の長期離脱を経験した。今年の１月に13年の夏以来となる古巣サントスに復帰後も、両足の太ももをそれぞれ損傷し、３度離脱していた。
怪我を完治させ、来年６月から開催される北中米ワールドカップのメンバーに滑り込めるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
