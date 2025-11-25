¡ÖÅÅÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¼«°Ö¤ò¤µ¤»¤é¤ì¡Ä¡×Ìî³°¤Ç¼«°Ö¹Ô°Ù¶¯Í×¡¢¤ï¤¤¤»¤ÄÆ°²è»£±Æ¡ÄÉ¹ÅÀ²¼¤Î°°Àî¤ÇÅà»à¤·¤¿Ãæ2½÷»Ò¤Ø¤Î¡ÈÁÔÀä¥¤¥¸¥á¡É
¡Ò¡Ö²¶¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ê¤é¡¢Íç¤Î¼Ì¿¿¤òÁ÷¤Ã¤Æ¡×¥Í¥Ã¥È¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÃËÀ¤È¸òºÝ¢ª¡È¤ï¤¤¤»¤Ä²èÁü¡É¤òµá¤á¤é¤ì¡Ä»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¸½Âå¼Ò²ñ¤Î¼ÂÂÖ¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡¤¤¤¸¤á¡¢À¤ÎÌäÂê¹ÔÆ°¡¢SNS¤Ç¤ÎÈðëîÃæ½ý¡¢Ë½ÎÏ¡¢¼«½ý¡£º£¤ä»Ò¤É¤â¤Ï¡¢²Ã³²¼Ô¤Ë¤âÈï³²¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤ë»þÂå¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤Î¡Ö¤¤Ã¤«¤±¡×¤ä¡ÖÇØ·Ê¡×¤Ï¡¢Âç¿Í¤¬»×¤¦°Ê¾å¤ËÊ£»¨¤Ë¡¢¤«¤Ä¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼»Ò¤É¤â¤Ë¤è¤ë²Ã³²¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡£Èï³²¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖÅÅÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¼«°Ö¤ò¤µ¤»¤é¤ì¡Ä¡×Ìî³°¤Ç¼«°Ö¹Ô°Ù¶¯Í×¡¢¤ï¤¤¤»¤ÄÆ°²è»£±Æ¡Ä¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸«¤ë¡ÊÁ´6Ëç¡Ë
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¶µ°é¸½¾ì¤òÄ¹Ç¯¼èºà¤·¤Æ¤¤¿ÀÐ°æ¸÷ÂÀ»á¤ÎÃø½ñ¡Ø½ý¤Ä¤±¹ç¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á Âç¿Í¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢²Ã³²¤ÈÈï³²¡Ù¡ÊCE¥á¥Ç¥£¥¢¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î2²óÌÜ¡¿1²óÌÜ¤«¤éÂ³¤¯¡Ë
¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡¡©graphica/¥¤¥á¡¼¥¸¥Þ¡¼¥È
¢¡¢¡¢¡
³ØÇ¯¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¸¤á¤ËÀ²Ã³²¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë
¡¡ËÜµ»ö¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¤¤¤¸¤á¤ÎÃæ¤Ç¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤½¤ì¤¬»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¤òÀ¸¤à¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¤¤¸¤á¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¾®³ØÀ¸¤¯¤é¤¤¤ÎÇ¯Îð¤Î»Ò¤É¤â¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Áê¼ê¤Î°¸ý¤ò¸À¤¦¤È¤«¡¢¥·¥«¥È¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ãæ³ØÀ¸¡¢¹â¹»À¸¤È³ØÇ¯¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢¤½¤³¤ËÀ²Ã³²¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥È¥¤¥ì¤Ê¤É¤Î¸Ä¼¼¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ÆÉþ¤òÃ¦¤¬¤»¤ë¡¢¼ø¶ÈÃæ¤ËÇØ¸å¤«¤é¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼¤Î¥Û¥Ã¥¯¤ò³°¤¹¡¢¥¥¹¤Ê¤É¤ÎÂ¾¿Í¤Ø¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤ò¶¯À©¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡²Ã³²¼Ô¤ÏÀÅª¤Ê¶½Ì£¤«¤é¤½¤ì¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Ä¾ÀÜÅª¤ÊË½ÎÏ¤è¤ê¡¢¤Ï¤ë¤«¤ËÂç¤¤ÊÀº¿ÀÅª¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤ÏÉ¬¤º¤·¤â½÷¤Î»Ò¤À¤±¤¬Èï³²¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃË¤Î»Ò¤¬ÃË¤Î»Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ²Ã³²¤¹¤ë¤³¤È¤âÉáÄÌ¤Ëµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀÎ¤«¤é¤³¤¦¤·¤¿ÀÅª¤Ê¤¤¤¸¤á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½Âå¤ÇÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤¤¤¸¤á¤ÎÃæ¤Ç¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤ÎÄÌ¿®Ã¼Ëö¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²Ã³²¼Ô¤ÏÁê¼ê¤ò¿«¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î²èÁü¤ò½êÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÂç¿Í¤Ë¹ð¤²¸ý¤ò¤·¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤ò³È»¶¤¹¤ë¤¾¡×¤È°Å¤Ë¶¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
É¹ÅÀ²¼17ÅÙ¤ÎÃæ¤Ç¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤ê¡¢ÄãÂÎ²¹¾É¤Ç»àË´
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¤¤¤¸¤á¤¬Á´¹ñÅª¤ËµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¤Î¤¬¡¢2021Ç¯¤ËËÌ³¤Æ»¤Çµ¯¤¤¿¡Ö°°Àî½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤¤¤¸¤áÅà»à»ö·ï¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡Èï³²¼Ô¤Ï¡¢Ãæ2¤Î½÷¤Î»Ò¤Ç¤·¤¿¡£Èà½÷¤ÏÈ¯Ã£¾ã³²¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¶µ¼¼¤Ç¸ÉÎ©¤·¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ê¤«¤Ê¤«Æ±µéÀ¸¤ÎÎØ¤ËÆþ¤ì¤º¡¢¾åµéÀ¸¤È¤Î´Ø·¸¤Ëµï¾ì½ê¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î¾åµéÀ¸¤«¤é¤âÈà½÷¤ÏÀ¨»´¤Ê¤¤¤¸¤á¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿´¤¬²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£2·î¤ÎÌë¡¢³°¤ÏÉ¹ÅÀ²¼17ÅÙ¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Èà½÷¤ÏÆÍÇ¡¡¢²È¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²ÈÂ²¤é¤¬¹²¤Æ¤Æ·Ù»¡¤ËÆÏ¤±½Ð¤ò¤·¤ÆÁÜº÷¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢1¥«·î¸å¤Ë¸ø±à¤Ç»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»à°ø¤ÏÄãÂÎ²¹¾É¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ìî³°¤Ç¼«°Ö¹Ô°Ù¤ò¶¯Í×¤·¡¢Íç¤Î²èÁü¤äÆ°²è¤ò»£±Æ
¡¡¤³¤Î»ö·ï¤ÎÍâ·î¡¢½µ´©»ï¤¬½÷¤Î»Ò¤Î»à¤ÎÇØ·Ê¤Ë¡¢¤¤¤¸¤á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÄ´¤Ù¤Æµ»ö¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ö·ï¤ÎÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¤ÆÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¾åµéÀ¸¤Ë¤è¤ë½÷¤Î»Ò¤ËÂÐ¤¹¤ë¤¤¤¸¤á¤ÎÃæ¤ËÀÅª¤Ê¹Ô°Ù¤¬Â¿¿ô´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Ìî³°¤Ç¼«°Ö¹Ô°Ù¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤ë¡¢¿ÈÂÎ¤ò¿¨¤é¤ì¤ë¡¢ÅÅÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¼«°Ö¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¹Ô°Ù¤Ç¡¢»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¤Ë¤«¤«¤ï¤ë°Æ·ï¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Íç¤Î²èÁü¤äÆ°²è¤ò»£¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½÷¤Î»Ò¤Ï¤½¤ì¤ò¤ä¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¯¡¢SNS¤Ç¾åµéÀ¸¤ËÁ÷¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÒÆ°²è¤È¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ó
¡ÒÆ°²è¤¬·ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ó
¡ÒÆ°²è¤Ã¤Æ²¿¤«ÉÝ¤¤¡Ó
¡ÒÆ°²èÌµÍý¤Ç¤¹¡Ó
¡¡¤³¤ÎÈáÄË¤ÊÁÊ¤¨¤«¤é¤Ï¡¢»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¤ÎÈï¼ÌÂÎ¤Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë¶²ÉÝ¤È¶ìÄË¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Î»²¹Í¡§°°Àî»Ô¡Ø°°Àî»Ô¤¤¤¸¤áÌäÂêºÆÄ´ººÊó¹ð½ñ¡Ê¸øÉ½ÈÇ¡Ë¡Ù¡Ï
¤¤¤¸¤á¤Ë¤è¤Ã¤Æ»à¤ËÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤¿¤âÆ±Á³
¡¡ÅÙ½Å¤Ê¤ë¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤Ë¤è¤ë¤¤¤¸¤á¤¬¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¡¢½÷¤Î»Ò¤ÏPTSD¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉÂ±¡¤ËÆþ±¡¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â³Ø¹»¤Ø¤Ï¹Ô¤«¤º¡¢²È¤«¤éÄÌ±¡¤·¤Æ¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶Ë´¨¤ÎÌë¤Ë²È¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿ºÇÃæ¤Î½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Ä¾ÀÜ¤Î»à°ø¤ÏÄãÂÎ²¹¾É¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾åµéÀ¸¤«¤é¤Î¤¤¤¸¤á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Èà½÷¤Ï»à¤ËÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤¿¤âÆ±Á³¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀÈÈºá¤Ï¡Öº²¤Î»¦¿Í¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î»ö·ï¤â¼Â¼ÁÅª¤Ë¤Ï»¦¿Í¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°°Àî»Ô¤Î»ö·ï¤¬Á´¹ñ¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤Ë¤è¤ë¤¤¤¸¤á¤¬»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼ÂÂÖ¤¬ÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´¹ñµ¬ÌÏ¤Ç¸«¤ì¤ÐÉ¹»³¤Î°ì³Ñ¤ÈÂª¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë70Ëü·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¸¤á»ö°Æ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Èà½÷¤¬¼õ¤±¤¿¤è¤¦¤ÊÀ²Ã³²¤âÁêÅö¿ô´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬ÂÅÅö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¤¤¸¤á¤Î²Ã³²¡×¤¬¡Ö»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¤Î²Ã³²¡×¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â
¡¡Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢Æ±À´Ö¤Çµ¯¤³¤ë¤¤¤¸¤á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÅìµþÅÔ¤Î¤¢¤ë»äÎ©Ãæ³Ø¤Ç¤Ï¡¢½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÎºÝ¤ËÃæ¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤¬Æ±µéÀ¸¤«¤é¼«°Ö¹Ô°Ù¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤¿¾å¡¢Æ°²è¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤ò¹»Æâ¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Ø¹»Â¦¤¬ÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢20¿Í¶á¤¤À¸ÅÌ¤¬Æ°²è¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤Ï¡¢°°Àî»Ô¤Î½÷¤Î»ÒÆ±ÍÍ¤ËÉÂ±¡¤ÇPTSD¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤â¤Þ¤¿¡¢ÀÅª¤Ê¤¤¤¸¤á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥Þ¥ÛÁ´À¹¤Î»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢³Ø¹»¤Î¤¤¤¸¤á¤Î²Ã³²¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤ì¤Ð»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¤Î²Ã³²¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î¤¤¤¸¤á¤Î¤¢¤êÊý¤ò¡¢¼Ò²ñ¤Ï¤â¤Ã¤È¿¼¹ï¤ËÂª¤¨¡¢ÇÄ°®¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÊÀÐ°æ ¸÷ÂÀ¡¿Web¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ê³°ÉôÅ¾ºÜ¡Ë¡Ë