クマによる人的被害が秋田県で今年になって初めて確認された。2026年5月5日放送の「news zero」（日本テレビ系）が専門家の解説をまじえて報じた。今年の春先から北海道や東北地方でクマの目撃情報が相次いでいる。秋田でも人に危害が及ぶことになった。秋田県内のクマ目撃情報は昨年の4倍番組によると、秋田県ではこの日（5日）1日だけで18件の目撃情報が寄せられているという。秋田県由利本荘市では、田んぼの見回りをしていた48