経済学者・成田悠輔氏がゲストと「聞かれちゃいけない話」をする対談連載。第13回目のゲストは、歌い手のAdoさんです。自身の辛い思い出として「不登校であったこと」を語るAdoさんは、学校について、どのような考えを持っているのでしょうか。（構成・伊藤秀倫）【画像】Adoの歌声は世界中で愛される◆◆◆不登校と学校論成田学校って、Adoさんにとってどういう存在ですか。というのは、今、不登校が爆増してて“社会問題