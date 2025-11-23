¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡ÙÂç¹¥¤ºî²È¡¦Ç³¤¨³Ì¡ßÄÞÀÚÃË¤ÎÀè·î¤ÎÆù¥È¡¼¥¯!! vol.51¡Ú¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ÇÉ¤Ï¥Í¥¿¥Ð¥ìÍ×Ãí°Õ!¡Û
¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡ÙÂç¹¥¤ºî²È¡¦Ç³¤¨³Ì¤µ¤ó¤ÈÄÞÀÚÃË¤µ¤ó¤¬10·î¤ÎÏ¢ºÜ¤ò·ãÏÀ¡ª
¡Ø¥Ü¥¯¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤ÊÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤ÎÇ³¤¨³Ì¡¢¡Ø»à¤Ë¤¿¤¤Ìë¤Ë¤«¤®¤Ã¤Æ¡Ù¤ÎÄÞÀÚÃË¤Î°Õ³°¤Ê¶¦ÄÌÅÀ¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù!!
´õÂå¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥é¡¼¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬9·îÊ¬¤Î¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡ÙÏ¢ºÜ¤ò´Å¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¿É¤¯ÈãÉ¾¡£
¡½º£²ó¤Î¡ÖÀè·î¤ÎÆù¥È¡¼¥¯¡×¥Æ¡¼¥Þ¡½
Âè508ÏÃ ¥Í¥ª¡¦¥Æ¥¥µ¥¹¥Ö¥í¥ó¥³!!¤Î´¬¡Ê10·î6Æü¹¹¿·Ê¬¡Ë
Âè509ÏÃ ½ÑÃæ¤Ë¥Ï¥Þ¤ëÄ¦»Õ!!¤Î´¬¡Ê10·î20Æü¹¹¿·Ê¬¡Ë
Âè510ÏÃ ÂçÌÚ¤Ë¤È¤Þ¤ëÀæ!!¤Î´¬¡Ê10·î27Æü¹¹¿·Ê¬¡Ë
À¤³¦Æ±»þ¸ÞÂç¹ï¡Ê¤´¤¿¤¤¤³¤¯¡Ë·èÀï¡¢ºÇ½ªÀï¤Ï¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥óVS¥¨¥ó¥Ç¥Þ¥ó¡£¥Þ¥Ã¥¹¥ë¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º·¤Î³èÌö¤Ç2¾¡2ÇÔ¤Î¸ÞÊ¬¤ËÀ±¤òÌá¤·¤¿¥¶¡¦¥Þ¥ó¿Ø±Ä¡£¤ª¸ß¤¤¾¡¤Á±Û¤·¤Î¤«¤«¤Ã¤¿Âç»ö¤Ê°ìÀï¡£¼«¤éÉõ°õ¤Î¸°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥§¥í¥Ë¥â¤Î¤¿¤á¤Ë¤â...¤È°Õµ¤¾å¤¬¤ë¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡£¤½¤Îµ¤³µ¤ò¥¨¥ó¥Ç¥Þ¥ó¤Ë¤Ö¤Ä¤±Â³¤±¤¿·ë²Ì¡¢¥¨¥ó¥Ç¥Þ¥ó¤ÎÂÎ¤ËÊÑ²½¤¬......
ÄÞÀÚÃË¡Ê°Ê²¼¡¢ÄÞ¡Ë¡¡ËÜÂê¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¡¢ÅèÅÄÀèÀ¸¤ÎÏÃÂê¤ò¡£ÀèÀ¸¡¢½À½Ñ¤Î»î¹ç¡¢½é¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¤Í(¢¨11·î3Æü¡Ú·î¡¦½Ë¡Û²£ÉÍÉðÆ»´ÛÉðÆ»¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØDEVILOCK CUP 2025¡Ù¤Î¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼7ÇòÂÓ¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Ç½àÍ¥¾¡)¡£
Ç³¤¨³Ì¡Ê°Ê²¼¡¢Ç³¡Ë¡¡¤Í¤¨¡© ¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤¢¤ÈÆþ±¡¤·¤Æ¼ê½Ñ¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¤è¤Í(¢¨¹øÄÇÀÔÃì´É¶¹ºõ¾É¤Î¤¿¤á¡¢11·î13Æü¤ËÆþ±¡¡¢16Æü¤ËÂà±¡)¡£
ÄÞ¡¡½àÍ¥¾¡¤¹¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡¢¶Ë¤á¤é¤ì¤Æ¤â¥¿¥Ã¥×¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¹Ê¤áÍî¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡£
Ç³¡¡¿´ÇÛ¤¹¤®¤ë¤è¡£¤³¤Î´Ö¡¢ËÍ¤Î¥é¥¸¥ª¤Ë½Ð¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤â¡¢¡ÖËÜÅö¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¥±¥¬¤ò¤¹¤ë¤È¤Þ¤ï¤ê¤â¤ß¤ó¤Ê¤â¿´ÇÛ¤·¤Þ¤¹¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢Âç¾æÉ×¤À¤è¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£
ÄÞ¡¡´Ø·¸¼Ô¤â¥Õ¥¡¥ó¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ÀèÀ¸¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê......¡£
Ç³¡¡ÉÔ°Â¤ÏÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í......¡£ ¤Ç¤â½àÍ¥¾¡¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢X¤Ç¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ã¤ÆÁ÷¤Ã¤¿¤é¡¢¡ÖÇ³¤¨³Ì¤µ¤ó¤â½À½Ñ¤ä¤í¤¦¤è¡ª¡×¤Ã¤ÆÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ï¤â¤¦...¡¢¤Í(¾Ð)¡£
ÄÞ¡¡¤Ç¤â¡¢º£¤Î¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÅ¸³«......µÁÂ¤ÇÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤È¤«¡¢ÅèÅÄÀèÀ¸¼«¿È¤â¹ø¤ä¤Ò¤¶¤Ê¤ÉËþ¿ÈÁÏáØ¤Ç¤¢¤ë¾õ¶·¤òÅê±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¡£
Ç³¡¡¤¢¤¢¡¢¤½¤¦¤«¡£³Î¤«¤Ë¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥óÅª¤«¤â¡£¤À¤«¤éÀèÀ¸¤âÉ®¤¬Áö¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ç®¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£
ÄÞ¡¡¤¢¤È¡¢¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÆ®¤¤¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Ç³¡¡¤½¤¦¡£Á°²ó¤Î¤³¤ÎÂÐÃÌ¤Ç¤Ï¡¢²¦Æ»¤Î¾¼ÏÂ¥×¥í¥ì¥¹¤À¤È¸À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Âè508ÏÃ¤Ç¡¢¥¨¥ó¥Ç¥Þ¥ó¤Ë¥«¡¼¥Õ¥¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¤Þ¤¯¤ë¤Î¤È¤«¡£
ÄÞ¡¡ºÇ¿·¤ÎÁí¹ç³ÊÆ®µ»¤Îµ»¤ò¡¢¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬½³¤êÃæ¿´¤Ç»î¹ç¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤á¤º¤é¤·¤¤¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¥ó¹ü¥Þ¥ó¤Î¤ª¤«¤²¤À¡¢¤È¡¢Èà¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤ë¤Î¤â¡¢¤¤¤¤Å¸³«¤Ç¤¹¡£
Ç³¡¡¤¦¤ó¡¢¤¤¤¤¤Í¡£
ÄÞ¡¡¤½¤ÎÆ®¤¤¤ò¡¢¥¥ó¹ü¥Þ¥ó¤È¥¤¥ï¥ª¤¬¡¢ÀµºÂ¤·¤Æµã¤¤Ê¤¬¤é´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¤Ê¤ó¤«¤â¤¦¡¢¤³¤ÎÎ¾¼Ô¤Î°ø±ï¤¬Ä¹¤¹¤®¤Æ¡£
Ç³¡¡¥¥ó¹ü¥Þ¥ó¤¬¥Æ¥ê¡¼¤ÎÂ¤ò·â¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Âè3´¬¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤À¤«¤é¡¢1980Ç¯¤°¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¡£45Ç¯Á°¤À¤è¡¢¤â¤¦¡£
ÄÞ¡¡¤½¤ì¤¬º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµö¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¤Í¤¨¡£¡Ú¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎµÁÂ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÍýÍ³¡Û
Ç³¡¡¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¤Âç»ö·ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤Í¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µ¯¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¥¥ó¹ü¥Þ¥ó¤Î½Æ¤È¡¢¥¦¥©¡¼¥º¥Þ¥ó¤¬¥é¡¼¥á¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤¯¤é¤ï¤»¤¿¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¡¦¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¡¢±Ê±ó¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
ÄÞ¡¡¤É¤Á¤é¤â¡¢¤¹¤´¤¤¸å°ä¾É»Ä¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤¢¡£
Ç³¡¡¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤Î2Âç¡Ö¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ä¤Ä¡×¤À¤Í¡£
ÄÞ¡¡¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï¤º¤Ã¤ÈÄ¹¤¤´Ö¡¢º¸Â¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÆ®¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤Ê¡£Ä¶¿Í¥¿¥Ã¥°¤â²¦°Ì·Ñ¾µÀï¤â¡¢Á´Éô¥¥ó¹ü¥Þ¥ó°ÊÁ°¤ÎµÁÂ¤ÇÆ®¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤«¤é¡£¤½¤³¤Çº¨¤ß¸À¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥Æ¥ê¡¼¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¥¥ó¹ü¥Þ¥óÀ½ºî°ÊÁ°¤ÎµÁÂ¤Ï¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥óËÒ¾ì¤ÎÇÏ¤ÎÄýÅ´»Õ¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥é¥ó¥ÉÌì¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡ØÆÉÀÚ·æºîÁª2011-2014¡Ö¥¶¡¦¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¶õÇò¤Î»°Æü´Ö [¸åÊÔ]ÅÁÀâ¤Î»Ï¤Þ¤ê!!¤Î´¬¡×¡Ù¤è¤ê¡Ë
Ç³¡¡¤¦¤ó......ÀèÀ¸¤Ï¡¢¤³¤Î·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡©
ÄÞ¡¡¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤¹¤ëÊý¸þ¤Ë¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
Ç³¡¡¤Í¤¨¡© ¤Ç¤â¤½¤¦¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï¤³¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¡¢ÀèÀ¸¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£
Á´°÷¤¬¡¢Ä¶¿Í¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¤â¤È¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¥ã¥Ã¥×¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄ¶¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¤¢¤ÎÃÊ³¬¤ÇÊª¸ì¤ËÆþ¤ì¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£
ÄÞ¡¡¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ï¤º¤Ã¤È¤½¤ì¤ò²Ý¤¹¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤Í¡£
Ç³¡¡·ë²Ì¤½¤ì¤¬¡¢¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¡¢Êª¸ì¤Ë¸ü¤ß¤¬½Ð¤¿¤ó¤À¤±¤É¡£¤Ç¡¢¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥Û¡¼¥ë¥É¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡© ¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¡¢¥Æ¥¥µ¥¹¡¦¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¥Û¡¼¥ë¥É¡¢¤¢¤È¥«¡¼¥Õ¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡£
ÄÞ¡¡¤¦¤ó¡£°ì·âÉ¬»¦¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢Åö»þ¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¤Î¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó ¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡×¤ò¤ä¤ë¤È¤¤Ê¤ó¤«¤Ï......¡£
Ç³¡¡¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤¢¡¢¤½¤¦¤½¤¦¡ª
ÄÞ¡¡¥¥óÆù¥Þ¥ó¤Ï¥¥óÆù¥Ð¥¹¥¿¡¼¡¢¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼¥Þ¥ó¤Ï¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¡¦¥ß¥¥µ¡¼¤À¤±¤É¡¢¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï¥Ö¥ë¥É¥Ã¥¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¥í¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿(¾Ð)¡£ÉáÄÌ¤Î¥×¥í¥ì¥¹µ»¡£
Ç³¡¡¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥Û¡¼¥ë¥É¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤¿¤Î¤¬¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢º¸Â¤¬µÁÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤º¤Ã¤È¼Î¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·......¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¼êÉé¤¤¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥Û¡¼¥ë¥É¤â¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¡£¤³¤Îµ»¤¬½Ð¤¿¤«¤é»î¹ç¤¬½ª¤ï¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤Ê¤¤¡£
ÄÞ¡¡Ç´¤Ã¤³¤¤¤·¡¢Æ¬¤ò»È¤¦¤·¤Í¡£
Ç³¡¡Áê¼ê¤ÎÄ¶¿Í¤Îµ»¤ò¼õ¤±¤Þ¤¯¤ë¡¢Áê¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤ò½Ð¤·¤Þ¤¯¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤·¡£
ÄÞ¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÂç»ö¤ÊÇ½ÎÏ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ú¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ç¸«¤ë¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¡¢ÎáÏÂ¡Û
Ç³¡¡¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ã¤Æ¡¢ÀÎ¤«¤é»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¿Íµ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
ÄÞ¡¡ºÇ½é¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¿Íµ¤ÅêÉ¼¤Î1°Ì¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£
1980Ç¯¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿Âè1²ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¿Íµ¤ÅêÉ¼¤Ï¡¢¡Ö¿Íµ¤Ä¶¿Í¡×¤È¡Ö°ÌòÄ¶¿Í¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¿Íµ¤Ä¶¿Í¡×ÉôÌç¤Ç¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÊJC6´¬¤è¤ê¡Ë
Ç³¡¡¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¥¦¥±¤ëÍ×°ø¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£
ÄÞ¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¸«¤¿ÌÜ¤È¤«¤è¤ê¤â¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¿Íµ¤¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
Ç³¡¡¤¢¤¢¡¢¤½¤¦¤«¡ª
ÄÞ¡¡¾®¸¤¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¿·´´Àþ¤ò»ß¤á¤¿¤È¤«¡£¼«Ê¬¤Î¿ÈÂå¤ï¤ê¤Ç»à¤ó¤À¥×¥ê¥ó¥¹Ž¥¥«¥á¥Ï¥á¤«¤é¥Þ¥¹¥¯¤òÂ÷¤µ¤ì¡¢2ÂåÌÜ¥¥óÆù¥Þ¥ó¥°¥ì¡¼¥È¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç...¡£
Ç³¡¡¸¥¿ÈÅª¤ËÆ®¤¦¤È¤«¤Í¡£¤¢¤È¥·¥å¡¼¥º¤Î¤Ò¤â¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤È¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Êª¸ìÀ¤Ç¿Íµ¤¤òÆÀ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢Â¾¤Ë¤¤¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£
ÄÞ¡¡¤Ç¡¢Âè508ÏÃ¤ÎºÇ¸å¤Ç¡¢¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤Ç¿ÈÂÎ¤¬ºï¤é¤ì¤¿¥¨¥ó¥Ç¥Þ¥ó¤¬¡¢¶Ú¹üÎ´¡¹¤Î»Ñ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥¥ã¥é¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡¢¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Ç³¡¡¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Þ¥ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÄ¶¿Í¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¶ÚÆù¥â¥ê¥â¥ê¤Ç¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¡£
ÄÞ¡¡¤·¤«¤â¤½¤Î¿ÈÂÎ¤¬¡¢¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬Ì©¤«¤Ë»×¤¤¾Ç¤¬¤ì¤ë¡¢ºÇ¤âÈþ¤·¤¤Ä¶¿ÍÁü¤ò¶ñ¸½²½¤·¤¿»Ñ¡¢¤È¤¤¤¦¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤¹¤´¤¤¥Ç¥«¥Ö¥Ä¤Ê¤Î¤Ë¡¢»î¹ç¼«ÂÎ¤Ï¤¹¤´¤¤¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥×¥í¥ì¥¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥µ¥Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¡¢¥¹¥Ô¥Ë¥ó¥°¡¦¥È¥¥¥Û¡¼¥ë¥É¡£°ìÈÖÌ¡²è¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤«¤¤¥¥ã¥é¤Ê¤Î¤Ë¡¢°ìÈÖ¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê¥×¥í¥ì¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ç³¡¡¤«¤Ä¡¢¥Ç¥«¤¤¤Î¤Ë°ÛÍÍ¤Ë½ÓÉÒ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢Âè510ÏÃ¤Ç¤ï¤«¤ë¡£
ÄÞ¡¡¤Ç¡¢¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤Î¿Ê²½·Á¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ö¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥ó¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡×¤ÇÀÐ¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¶ú»É¤·¤Ë¤µ¤ì¡¢¥é¥¹¥È¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ëŽ¥¥Ü¡¼¥ó¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¡×¤ò¶Ë¤á¤é¤ì¤ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢¤ä¤é¤ì¤ë¤Î¡¢»÷¹ç¤¦¤è¤Ê¡£
Ç³¡¡³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤Í¡£¤¢¤È¡¢³Û¤«¤é·ì¤¬Î®¤ì¤ë¤Î¤â¡¢¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤¤è¤Í¡£¸½Âå¤Î³ÊÆ®µ»¤Îµ»¤Ç¤¢¤ë¥«¡¼¥Õ¥¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢³Û¤«¤é½Ð·ì¤È¤¤¤¦¾¼ÏÂ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÍ×ÁÇ¤â¹çÂÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾¼ÏÂ¤«¤éÎáÏÂ¤Þ¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë°ÕÌ£¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤â¤¢¤ë¤è¤Í¡£
ÄÞ¡¡¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â³Î¤«¤Ë¡¢º£¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤Ã¤Æ¡¢Î®·ì»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡¢¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤Ï·ì¤¬Î®¤ì¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ç¤Ï¤á¤Ã¤¿¤Ë¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤Ê¤¤¡£
Ç³¡¡ÀÎ¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Í¡£»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£
ÄÞ¡¡¤³¤³¤«¤é¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
Ç³¡¡ÆÉ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢7¿Í¤Î°ËâÄ¶¿ÍÊÔ¤Ç¤Î¥¶Ž¥Ëâ±ÀÅ·¡Ê¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡ËÀï¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢µðÂçÄ¶¿Í¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬ÅÝ¤¹¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¶½Ì£¤Î»ý¤ÁÊý¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
ÄÞ¡¡¤¦¤ó¡£¤Ç¤â¥¨¥ó¥Ç¥Þ¥ó¤Ï¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿ÈÂÎ¤¬ºï¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÆÃÀ¤ò¡¢°ì²óÆÉ¼Ô¤ËÃÎ¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¼¡Àï°Ê¹ß¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ½Ð¤¹¤«¤¬Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ç³¡¡¤¢¤¢¡¢¤Û¤ó¤È¤À¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¤³¤Î»î¹ç¤òºÇ¸å¤Ë¡¢¤â¤¦½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤......¡£
ÄÞ¡¡¤Ç¡¢ºï¤é¤ì¤¿¤¢¤È¤Î¶Ú¹üÎ´¡¹¤Î¿ÈÂÎ¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¡Ö¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢¤³¤ì¤¬¤ª¤Þ¤¨¤ÎÍýÁÛ¤À¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¼¡¤ÎÈ¿·â¤Ç¡¢¤½¤ÎÍýÁÛ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¯¤ë¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤¤Ã¤È¡£
Ç³¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤¦¤«¤â¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î»î¹ç¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¾¡¤Ä¤È»×¤¦¤«¤é¡£¤É¤¦¾¡¤Ä¤Î¤«¤ò¤ß¤ó¤Ê´Ñ¤¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
ÄÞ¡¡¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÂ¤¬ËüÁ´¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¾¡¤ÁÊý¤È¤Ï°ã¤¦²¿¤«¤¬´Ñ¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«......¤Ê¤ó¤«¤Ç¤â¡¢°Â¿´¤·¤ÆÆÉ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡¢ËÍ¤é¡£ºÇ¸å¤Ï¥Æ¥ê¡¼¤¬¾¡¤Ä¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡£
Ç³¡¡¤½¤¦¤À¤Í......¤¢¤ó¤Þ¤ê¤¤¤¤ÆÉ¤ßÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¿(¾Ð)¡£
ÄÞ¡¡Å¥¤¯¤µ¤¯¾¡¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡£Áê¼ê¤òÊ´¡¹¤Ë¤¹¤ë¤È¤«¡£´°Éæ¤Ê¤¤Þ¤Ç¤ËÊ´¡¹¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¡¢Ä¶²óÉü¤Ç¤â¤È¤ËÌá¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡£
¤â¤¦¥¨¥ó¥Ç¥Þ¥ó¡¢Ê´¡¹¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆ¬¤À¤±¤¬»Ä¤Ã¤Æ¡¢Æ¬¤À¤±¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤Ç¡¢¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢»öÀÚ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Ç³¡¡¤¢¤¢¡¢¤¤¤¤¤Í¤¨¡£¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª(¾Ð)¡£
¡üÇ³¤¨³Ì¡ÊMOEGARA¡Ë
1973Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£Æ¯¤¤Ê¤¬¤é»Ï¤á¤¿¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ºî²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ø¥Ü¥¯¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤ÊÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¤¹¤Ù¤ÆËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¡¢¡ØÌÀ¤±¤Ê¤¤¤ÇÌë¡Ù¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤ÎÃøºî¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ¿·Ãø¤Ï¡Ø¤³¤ì¤Ï¤¤¤Ä¤«¤Î¤¢¤Ê¤¿¤È¤ï¤¿¤·¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¡£·²ÁüWeb¤Ç¤Ï¡ÖÅòÉÛ±¡µª¹Ô¡×¤ÎÌ¡²èÏ¢ºÜ¤â¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤Þ¤¿¡¢¡ØGetNavi web¡Ù¤Ë¤Æ¥³¥é¥à¡Ö¤â¤Î¸ì¤ê¤ò¤Ï¤¸¤á¤è¤¦¡×¤òÏ¢ºÜÃæ¡£¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ ¡ØBEFORE DAWN¡Ù(J-WAVE¡¢Ëè½µ²ÐÍË26:30¡Á27:00)¤â¥Á¥§¥Ã¥¯
¡üÄÞÀÚÃË¡ÊTSUMEKIRIO¡Ë
1979Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¹áÀî¸©½Ð¿È¡£2018Ç¯¡Ø»à¤Ë¤¿¤¤Ìë¤Ë¤«¤®¤Ã¤Æ¡Ù(ÉÞ·¬¼Ò)¤Ç¾®Àâ²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2020Ç¯¡¢Æ±ºî¤¬²ìÍè¸¿Í¼ç±é¤Ç¥É¥é¥Þ²½¡£¡Ø¤¤ç¤¦¤â±äÄ¹¥Ê¥ê¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡ËÈþÍÆ¤È·ò¹¯¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø¸áÁ°»°»þ¤Î²½¾Ñ¿å¡Ù¤âÈ¯ÇäÃæ¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼Web¤Ç¡Ø²£´é¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¡¡ÁÄÞ ÀÚÃË¤Î½õ¼êÀÊ¥É¥é¥¤¥ÖÉºÎ®¡Á¡Ù¤òÏ¢ºÜÃæ¡£¼ç±é¡§ÌÚÂ¼Úå¤Ç¤Î¥É¥é¥ÞÊüÁ÷¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Î½÷»Ò¡¢Á´°÷¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡Ù¤¬Ê¸¸Ë²½¡£ºÇ¿·Ãø¤Ï¡¢¡Ø°¦¤¬¥Ü¥í¥Ü¥í¡Ù¡ÊÃæ±û¸øÏÀ¼Ò¡Ë
Ç³¤¨³Ì¡¢ÄÞÀÚÃË¤¬¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎºÇ¿·»î¹ç¤ò¸ì¤ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Ê¼¸Ë¿µ»Ê¡¡©¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¡¼èºà¶¨ÎÏ¡¿Bar HIDE