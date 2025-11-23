¡Ö¤¤¤ä¡¢¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×ÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥É¥¤¥Ä¸Å¹ë¤ÎÀµGK¤ËÆ±Î½¤Î¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥óÀï»Î¤¬»¿¼¡Ö21ºÐ¤Ç¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¡Ú¸½ÃÏÈ¯¡Û
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×
¡¡¥É¥¤¥Ä¤Î¸Å¹ë¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½DF ¤Î¿û¸¶Í³Àª¤¬»×¤ï¤º¾Î»¿¤·¤¿¤Î¤¬¡¢º£µ¨¤«¤éÀµGK¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÆ±Î½¤Î¥ß¥ª¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥¦¥¹¡ÊÆüËÜÌ¾¡¨Ä¹ÅÄßº¡Ë¤À¡£
¡Ö21ºÐ¤ÇÆ²¡¹¤È¤ä¤Ã¤Æ¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×
¡¡³«Ëë¤«¤éÀµGK¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¹ÅÄ¤Ï¡¢¸ª¤ÎÉé½ý¤Ç£²»î¹ç·ç¾ì¤·¤¿¡£Âè£²GK¤Î¥«¡¼¥ë¡¦¥Ï¥¤¥ó¤¬¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¤òÏ¢È¯¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¹¥É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥Û¥ë¥¹¥È¡¦¥·¥å¥Æ¥Õ¥§¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²æ¡¹¤Ïº£µ¨¤ÎÀµ¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¥ß¥ª¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡££±¡¢£²»î¹ç¤Ç¤½¤ÎÉ¾²Á¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ´Éý¤Î¿®Íê¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£·Àá¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤½¤Î¿®Íê¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥à¤È¤Î¥¢¥¦¥§¡¼Àï¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÎÆ°¤¤¬°¤¯¡¢Áê¼ê¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò²¿ÅÙ¤âÍ¿¤¨¤ë·ù¤ÊÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¹ÅÄ¤Î±Ô¤¤¥»¡¼¥Ó¥ó¥°¤Ç¾¡ÅÀ£±¤ò»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡££¶Àá¤Î¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥êÀï¤È£¸Àá¤Î¥¦¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Ç¤Ï¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤Ç¾¡Íø¤ËÂç¤¤Ê¹×¸¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£¹Àá¤Î¥Þ¥¤¥ó¥ÄÀï¤ÏÁ°È¾¤ËÀèÀ©¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯Àï¤¤¡¢°ú¤Ê¬¤±¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡ÖÁê¼ê¤Î¥²¡¼¥à¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸å¤í¤«¤éÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤¤¤¤¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¤Î¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤ï¤ì¤¿²ó¿ô¤ÏÁê¼ê¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¥Þ¥¤¥ó¥ÄÀï¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¾¡ÅÀ£±¤Ï»ý¤Ã¤Æµ¢¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¼ºÅÀ¸å¤ÏÁê¼ê¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë»þ´ÖÂÓ¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢ÎäÀÅ¤Ê¥»¡¼¥Ó¥ó¥°¤ÈÌ£Êý¤Ø¤ÎÅª³Î¤Ê¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤ÇºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¡££°¡Ý£±¤Ç¤·¤Î¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é¡¢½ªÈ×Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤â¾¡ÅÀ£±¤ò½¦¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡££²¼ºÅÀÌÜ¡¢£³¼ºÅÀÌÜ¤òÁ°È¾¤Ë¤È¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¸å¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¾¡ÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¤Þ¤¿¼ºÅÀ¥·¡¼¥ó¤Ç¤â°ìÅÙ¤Ï»ê¶áµ÷Î¥¤«¤é¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÈ´·²¤ÎÈ¿±þ¤Ç¥»¡¼¥Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½Ö»þ¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¥×¥ì¡¼¤òÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÀºÅÙ¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÁªÂò¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÏÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤¢¡¢·ë²Ì¤ÎÀ¤³¦¤À¤«¤é¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤éÉ¾²Á¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç»ß¤á¤é¤ì¤ë¥Ü¡¼¥ë¤ÏÁ´Éô»ß¤á¤é¤ì¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼é¸î¿À¤Ï¡¢¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¤½¤¦±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ÇÀµGK¤È¤·¤ÆÀï¤¦ÃË¤Î³Î¤«¤Ê¼«¿®¤È¼ê¤´¤¿¤¨¤¬¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÃæÌîµÈÇ·È¼
