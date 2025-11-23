FA°ÜÀÒ·èÄê¤â¡Ö¹Ô¤«¤Ê¤¤ÁªÂò»è¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¡°ËÆ£¸÷¤¬DeNA¥Õ¥¡¥ó´¶»²²Ã¡ÄÎÞ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â
Á÷¤é¤ì¤¿Âç´¿À¼¤Ë¡Ö·ë¹½¿Ì¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Äµã¤¤¤Æ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡DeNA¤«¤é³¤³°¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æ³ÚÅ·¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿°ËÆ£¸÷Êá¼ê¤¬23Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¡ÖBAY BLUE FESTIVAL ¡Á BAYSTARS FUN! DAYS ¡Á Supported by ¤¢¤ê¤¢¤±¥Ï¡¼¥Ð¡¼¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¡ÈºÇ¸å¡É¤ÎDeNA¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤ËÂç´¿À¼¤¬Á÷¤é¤ì¡¢ÎÞ¤òÎ®¤¹¥Õ¥¡¥ó¤â¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤ß¤Ä¤Ä´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡11·î18Æü¤Ë³ÚÅ·¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£2017Ç¯ÅÓÃæ¤Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¥È¥ì¡¼¥É¤Ç²ÃÆþ¤·¤Æ7Ç¯È¾¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë¿¨¤ì¹ç¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Ïº£Æü¤·¤«¤Ê¤¤¡£ÍèÇ¯¤«¤é°ã¤¦¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Þ¤¹¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¤³¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡£¡Ø¹Ô¤«¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¥µ¥¤¥óÂÐ±þ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö³ÚÅ·¤Ç¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¥¨¡¼¥ë¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¢¤½¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤ÊÀ¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢·ë¹½¿Ì¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Äµã¤¤¤Æ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ø²¶¡¢°úÂà¤Á¤ã¤¦¤¾¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤ªÈè¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤¬°ìÈÖº¤¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤¤¤ä¡¢¤Þ¤À¤ä¤ë¤è¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿°ËÆ£¸÷¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢¡Ö³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÁÖ¤ä¤«¤ËÎ¹Î©¤Ä¡£¡ÊÄ®ÅÄÍø°á / Rie Machida¡Ë