生活に役立つメンタルヘルス、「ながら食い」や「衝動食い」はADHD特有の行動と指摘！食事の特徴を徹底解説
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
『ADHDの人の食べ方・食事の特徴【注意欠如多動症】【大人の発達障害】』と題した動画で、精神科医・臨床心理士・公認心理師の生活に役立つメンタルヘルスが登場。動画では、ADHD（注意欠如多動症）と“食べ方・食事の特徴”との関連について詳しく語った。冒頭、「食事の取り方や好き嫌いは習慣だけでなく、脳の構造が関係している」と述べ、「ADHDの人の食べ方には特徴的なパターンがある」と警鐘を鳴らしている。
まず、“ながら食い”について、「純粋に食事を楽しむのでなく、スマホやテレビを見ながら食事をする」とし、「注意が分散しやすいため、食べ終わるのが早かったり、無意識に食べ過ぎてしまう」とADHD特有の傾向を紹介。「他のことに意識が向きやすいので、気がついたら弁当の半分も残っていなかった、ということも珍しくありません」と具体例も挙げた。
続く特徴としては「衝動食い・早食い」をあげ、「衝動性が強いため、食べる量やタイミングをコントロールするのが苦手」と指摘。「食事を味わうことなく、ついつい早食いになってしまう」ことから「胃に負担がかかったり、体重増加や健康被害につながる」リスクも示唆した。
また、「アルコールがやめられない」という依存的な傾向についても、「ADHDであるがゆえにストレスや自己評価の低さを感じやすく、アルコールや甘いものに依存してしまう」とし、「医師にダイエットを勧められても継続できず、結果的に健康被害に発展することも多い」と警告を発する。
さらに、「食事の時間が不規則になりやすい」「食べ方が汚く、こぼしやすい」といった日常に密着した課題も紹介。「時間管理や計画を立てるのが苦手なので、食事の時間がバラバラになり、疲れやすさやイライラにつながる」「早食いやながら食いの結果、食べこぼしが増え、家族や周囲に指摘されても本人に悪意はない」と、発達特性の一側面であることを分かりやすく解説した。
動画の結びでは「生まれつきの要素が大きいが、早食いやながら食いなどの習慣は大人になってからでも意識次第で改善可能」とアドバイス。「特に一人で食事する時はスマホやテレビではなく“味”に集中し、小さな“美味しさの実況”をしてみると食事を楽しめる」と提案し、「一番良いのは家族や友人と会話をしながら食事すること」と締めくくっている。
まず、“ながら食い”について、「純粋に食事を楽しむのでなく、スマホやテレビを見ながら食事をする」とし、「注意が分散しやすいため、食べ終わるのが早かったり、無意識に食べ過ぎてしまう」とADHD特有の傾向を紹介。「他のことに意識が向きやすいので、気がついたら弁当の半分も残っていなかった、ということも珍しくありません」と具体例も挙げた。
続く特徴としては「衝動食い・早食い」をあげ、「衝動性が強いため、食べる量やタイミングをコントロールするのが苦手」と指摘。「食事を味わうことなく、ついつい早食いになってしまう」ことから「胃に負担がかかったり、体重増加や健康被害につながる」リスクも示唆した。
また、「アルコールがやめられない」という依存的な傾向についても、「ADHDであるがゆえにストレスや自己評価の低さを感じやすく、アルコールや甘いものに依存してしまう」とし、「医師にダイエットを勧められても継続できず、結果的に健康被害に発展することも多い」と警告を発する。
さらに、「食事の時間が不規則になりやすい」「食べ方が汚く、こぼしやすい」といった日常に密着した課題も紹介。「時間管理や計画を立てるのが苦手なので、食事の時間がバラバラになり、疲れやすさやイライラにつながる」「早食いやながら食いの結果、食べこぼしが増え、家族や周囲に指摘されても本人に悪意はない」と、発達特性の一側面であることを分かりやすく解説した。
動画の結びでは「生まれつきの要素が大きいが、早食いやながら食いなどの習慣は大人になってからでも意識次第で改善可能」とアドバイス。「特に一人で食事する時はスマホやテレビではなく“味”に集中し、小さな“美味しさの実況”をしてみると食事を楽しめる」と提案し、「一番良いのは家族や友人と会話をしながら食事すること」と締めくくっている。
関連記事
生活に役立つメンタルヘルス、「いじめ加害者は心が弱い人」と断言 歪んだ正義感と家庭環境の影響を解説
生活に役立つメンタルヘルス（精神科医・臨床心理士・公認心理師）“うつ病の悪化サインを見逃さないで”と警鐘
生活に役立つメンタルヘルス、「ASDの人は会食が苦手」脳の特性を理解してほしいと訴え
チャンネル情報
このチャンネルでは、精神科医とカウンセラーが「生活に役立つメンタルヘルス」の情報を発信するチャンネルです。うつ病、パニック障害、統合失調症、などの精神疾患に関することだけでなく、発達障害やストレスケア、心理学など様々なことについて発信していきます。ミーデン株式会社運営https://meden.co.jp/