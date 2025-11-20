キャラクターグッズなどを扱うグッドスマイルカンパニー（東京都千代田区）は、「メカスマ」ブランドの新シリーズ「BRICKROID（ブリックロイド）」第1弾、映画「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」に登場する「エヴァンゲリオン初号機」などのデフォルメフィギュア3種を2026年5月に発売する。それに先だち、25年12月24日まで直販サイト「グッドスマイルカンパニー公式ショップ」で予約受付を行う。

首や腕、脚が可動、自由なポージングが可能

"カッコ楽しいロボットトイ"がテーマで、全高約5センチの同シリーズ第1弾。小さなボディに飾る楽しさと遊ぶ楽しさを詰め込んだという。今後、同一のデザインフォーマットで様々なロボット作品から展開予定しているという。

いずれも、足裏には5ミリ径の凸ジョイントに取り付けられる接続穴を備え、専用台座に飾れるほか、同寸法の汎用的なブロック玩具にも取り付けが可能だ。

首や腕、脚が可動し、自由なポージングで並び立ちや対決シーンなどを再現できる。一部商品には手に持たせられるオプションパーツが付属。劇中サイズをイメージした大型アイテムやキャラクターなども今後ラインアップ予定だ。

第1弾のラインアップと価格は、「BRICKROID エヴァンゲリオン初号機」が1800円、「BRICKROID エヴァンゲリオン新2号機α」が2200円、「BRICKROID エヴァンゲリオン第13号機」が1800円。