ゆっくり不動産、店舗付きメゾネット住宅を内見！「趣味の延長でお店を開ける令和の長屋」
【お店を持つ暮らし】趣味を仕事にできちゃう?!令和式のオシャレ店舗付きメゾネット住宅を内見！と題し、不動産系YouTuberのゆっくり不動産さんが、新築のオシャレな店舗付きメゾネット住宅を紹介した。動画の冒頭、「むむむ、な物件を見つけてしまいました」と語ったゆっくり不動産さん。武蔵野市に誕生した今回の物件は、1階に小さな店舗、2階にゆったりとした住居という、店舗付き住宅が長屋のように連なった新しいスタイル。江戸時代からある「店舗付き長屋」の伝統を踏襲しつつも、「趣味の延長で気楽にお店を試せるサイズ感であること」「住居が素敵なモールのように集まっていること」が令和トレンドだと、その魅力を熱く伝える。
現地は桜並木の終点、バスの折り返し地点という珍しい立地。「バスの待ち合い所やAmazonの荷物ピックアップ、シェアサイクルやカーシェアなど、最先端の設備も揃っていて、すでにそそられています」と最新設備を絶賛する。1階の店舗はガラス張りで9平米ほど。これから本屋や惣菜屋が入る予定で、「夢が広がるなあ。お店やってみたいけど、いきなりテナント物件を借りるのはハードルが高い。だから、自宅の広めな玄関でこんな風にお店を始められたら肩の力を抜いてできそう」と、憧れのスタイルを述べていた。
住居部分についても「無垢フローリングに白のシンプルなテイスト」「キッチンがとても明るい」などデザイン性の高さを強調。上下階メゾネットで、上階も「センスの良い方が仕上げると生活感が気にならない」「一人暮らしや夫婦でも十分な広さ」など多様なライフスタイルにマッチする点も注目した。
さらに、「お店と人が交流できる1階と、プライベートをしっかり楽しめる2階という選べる暮らし」と、現代の住まいの新しい在り方を独自の視点で語る。「背水の陣で挑むガチの商売ではなく、もっと肩の力を抜いてお店を開けるゆるさ。この辺りがやっぱり令和の時代の新しい選択肢としていいなぁ」と、時代性も強調した。
動画の最後には、「ここにものづくりが得意な人が集まれば、相談しながら新しいグッズも考えられる」「妄想が止まりませんね」とワクワクが続く様子。今後オープンする店舗や地域コミュニティとの化学反応に期待を寄せ、「井の頭公園の散策ついでに名所になるのかも」とこれからの展開への期待で締めくくった。
