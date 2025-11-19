この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル『ココヨワチャンネル』のカウンセラーで作家のRyotaが、「【もう時間は少ない！】40代以降は人間関係でこれをやめよう／驚くほど人生が自由になる7つのこと」と題した動画を公開。40代以降の人間関係の悩みについて、自身の経験とカウンセラーとしての視点を交えながら解説した。



冒頭、Ryota氏は「年をとってからの人間関係って困ってないですか？」と切り出し、「人間関係って性格が出ますから、40になっても50になっても、人が苦手な場合はそのまま苦手だったりする」と率直な現実を示した。今回の動画のテーマは、年齢を重ねても人間関係で悩み続けることに区切りを付けるために「やめてみてほしいこと」だという。



まず一つ目として「人に口を出しすぎない」ことを挙げ、「苦手な人には無関心・スルーが一番。無理にコミュニケーションを取ろうとせず、当たり障りのない会話で十分」だと語る。また、美容院やネイルサロンのスタッフのように「誰に話しても差し障りがない会話で空白を埋める」技術の重要性にも触れた。



さらに、「苦手な人と付き合い続ける必要はない」とし、「40過ぎたら一度人間関係の断捨離も必要。情だけで苦手な人と無理に関係を続けるのは、何十年も嫌な思いを引きずることになる」と断言。「限られた時間をどの人に使うか」を意識してほしいと助言した。



「他人に時間を使いすぎる」という現象については、「自分の時間はもう貯金と同じ。価値ある人のために使い、苦手な人や赤の他人には慎重に使うべき」と述べた。さらに、「他人に意見を求めすぎない」ことの大切さを例に出し、「自分の趣味や楽しみは他人の意見では決まらない。自分の“楽しい”を追求することが満足度を高める」と語った。



Ryota氏が特に強調したのは「人に好かれようとしすぎると、他人の呪縛から抜け出せなくなる」という点。「もう私、人生半分だから、好きにしたいのって一言で全部終わらせちゃえばいい。人の期待に縛られず、自分らしく生きる自由を持って」とアドバイスした。また、「過去の関係にしがみつくな」とし、「今、その人と出会ったとして友達にならないなら、もう友達じゃない。関係をゼロベースで見直して」と語った。



人間関係における「勝ち負け」への執着についても、「人生は勝ち負けじゃなく、満足度で見た方がいい」と説き、「他人と比べすぎず、幸福に目を向けて」と提案した。



動画の締めくくりでRyota氏は、「40過ぎたら無理して人間関係を続けなくていい。自分の時間とお金を自分のために使いながら、打算も受け入れて“たまにご飯を食べて笑える関係”が大切」と語り、「年齢とともに人間関係の見方も変えよう」とメッセージを送った。



