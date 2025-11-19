プロ野球巨人の元ヘッドコーチで野球解説者の元木大介氏（53）の「激ヤセ」に、インターネット上で野球ファンから心配する声が上がっている。

「俺は今まで食いすぎていた」

元木氏は、2025年11月17日にユーチューブを更新し、「【激ヤセ！】レッドカーペットでも話題に」などのタイトルで、現在の食生活などを明かした。

現役時代、巨人でプレーした元木氏は、「クセ者」の愛称で人気を博した。現役引退後は、タレントとして活動していたが、19年に古巣・巨人のコーチに就任した。

23年オフに巨人を退団し、解説者として野球に携わりながら、タレントとしても活動している。

ここ最近、インターネット上で「激ヤセ」が話題となっている元木氏。コーチをやめてから、健康のためにダイエットを始め、体重は20キロほど減ったという。

20キロものダイエットに成功した元木氏は、「（体重は）もう増えない。もう食えない」と切り出し、ダイエット中の食生活に言及した。

「一般の方は、どれくらい食べられるか分からないけど、俺が今まで食いすぎていたから。現役の時から。それで（現役を）やめてちょっとしてからも。運動もしないのに、食べてばっかり、飲んでばっかりしていた。不摂生な生活をしていた。今はちゃんとまともに。人生で1番まともに生きている感じがする。（酒を）飲みにもいかないし」

そして、「体調が悪い時はない」とし、こう続けた。

「180ｃｍでＳサイズ着るのはヤバいと思う」

「飲みに行く回数、お付き合いの回数が本当に減った。健康だね。この健康を維持して、体型を維持する。（着用している）このパンツだってMサイズ。今まで服のサイズは全部XLだった。今サイズがMになってきた。このパンツはS。Mをはいたらブカブカだった。既製が合うと喜んでいたのに、Sって。その下はXSになる。俺の体なくなっちゃうよ」

インターネット上では、これまでも元木氏の健康を心配する声が上がったが、今回新たに「激ヤセ」に関する動画を公開したことで、再び以下のような心配の声が寄せられた。

「インスタでたまに見るけど、心配だよ」「元木大介さん、めっちゃ痩せたなー」「元木大介さん180ｃｍでＳサイズ着るのはヤバいと思う」「何かの病気ではないんか」「お身体お大事になさって欲しいです」「病気で無ければ何の問題も無いんだが...」「『食べられない』って言葉が何だか引っ掛かります」「ダイエットなら筋肉残るのに不自然です」「健康的な減量とは思えん」

元木氏は、インターネット上で「激ヤセ」が話題になり始めた4月に、「【初公開】元木大介、激ヤセの真相。全盛期から体重20キロ減...一体なぜ激痩せしたのか？」とのタイトルでユーチューブを更新。動画の中で、20キロほど減量したことを明かし、健康面に関して「何も問題ない」と語った。