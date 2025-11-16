ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡Ö°úÂà¤¹¤ë¤Þ¤ÇÇË¤é¤ì¤Ê¤¤¡×°Î¶È¤ËÊÆ¾×·â¡¡ÉáÄÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡È5Ç¯¤Ç8ÅÙ¡É¡Ö¤Þ¤µ¤ËÅÁÀâ¡×
ÆóÅáÎ®¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°Û¾ï»öÂÖ¤Ë
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¤Ë¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢¼õ¾Þ¥é¥Ã¥·¥å¤Î°ìÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥ª¡¼¥ëMLB¡×¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Á¡¼¥à¤Ë¤â5Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁª½Ð¡£¥»¥«¥ó¥É¥Á¡¼¥à¤â´Þ¤á¤ë¤È2021Ç¯°Ê¹ß¤Ç8ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆóÅáÎ®¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°Û¾ï»öÂÖ¤Ë¡¢ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡DH¤Ç¡Ö¥ª¡¼¥ëMLB¡×¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Á¡¼¥à¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿ÂçÃ«¡£MLB¸ø¼°X¤ÏÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡¢¡Ö2021Ç¯°Ê¹ß¡¢¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¥ª¡¼¥ëMLB¥Á¡¼¥à¤Ë8²óÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Á¡¼¥à6²ó¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Á¡¼¥à2²ó¡Ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¥ª¡¼¥ëMLB¥Á¡¼¥àÁª½Ð»Ë¾åºÇÂ¿¤À¡×¤È°Î¶È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î5Ç¯¤Ç8ÅÙ¤ÎÁª½Ð¤ÏÆóÅáÎ®¤ÎÂçÃ«¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£2021Ç¯¤ÏDH¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Á¡¼¥à¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤Ç¥»¥«¥ó¥É¥Á¡¼¥à¡¢15¾¡¤òµó¤²¤¿2022Ç¯¤ÏÀèÈ¯Åê¼ê¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Á¡¼¥à¡¢DH¤Ç¥»¥«¥ó¥É¥Á¡¼¥à¤ËÁª½Ð¡£44ËÜÎÝÂÇ¡õ10¾¡¤Î2023Ç¯¤Ï2ÉôÌç¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Á¡¼¥à¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î°ì´ÓÀ¤¬¤¢¤ë¡×
¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬°úÂà¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢Èà¤ÎµÏ¿¤ÏÇË¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×
¡ÖÈà¤ÏºÇ¹â¤ÎÊýË¡¤ÇÌîµå³¦¤Ë³×Ì¿¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤ËÅÁÀâ¤À¡×
¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÁª¤Ð¤ìÂ³¤±¤ë¤À¤í¤¦¡£µÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¡×
¡Ö¤À¤«¤éÈà¤Ï»Ë¾åºÇ¹â¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×
¡Ö²æ¡¹¤Ï°ÎÂç¤µ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Î¸ùÀÓ¤ÏÅÁÀâÅª¤À¡×
¡Ö¥ª¡¼¥ëMLB¡×¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¥È¡¼¥¿¥ë¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¤â¤È¤Ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡¦¥Á¡¼¥à¤òÁª¤Ö¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Ç2019Ç¯¤«¤éÉ½¾´¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤¬50¡ó¡¢¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÅêÉ¼¤¬50¡ó¤Î³ä¹ç¤Ç½¸·×¤µ¤ì¤ë¡£
