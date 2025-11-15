»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡´Ú¹ñ¤ËµÕÅ¾10Ï¢¾¡¡ªÂåÂÇ¡¦´ßÅÄ¤¬·è¾¡3¥é¥ó¡¡¿·¿Í¡¦À¾Àî¤¬2°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¡¡ÀèÈ¯¡¦Á¾Ã«3²ó´°Á´
¡¡¡þ¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025Âè1Àï¡¡ÆüËÜ11¡½4´Ú¹ñ¡Ê2025Ç¯11·î15Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ï15Æü¡¢¶¯²½»î¹ç¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025¡×¤Ç´Ú¹ñ¤ÈÂÐÀï¡£3¡½3¤Î5²ó¤Ë´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¡Ê29¡áµð¿Í¡Ë¤¬ÂåÂÇ¾¡¤Á±Û¤·3¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤Ê¤ÉÂÇÀþ¤¬12°ÂÂÇ¤Ç11ÅÀ¤òÃ¥¤¤²÷¾¡¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç´Ú¹ñ¤Ë¤Ï2015Ç¯11·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢12¡×½à·è¾¡¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Éé¤±¤Ê¤·¤Î10Ï¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿Á¾Ã«¤¬3²ó¤ò¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡£¤À¤¬¡¢Àè¤ËÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ¤À¤Ã¤¿¡£0¡½0¤Ç·Þ¤¨¤¿4²ó¡£Á¾Ã«¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ2ÈÖ¼ê¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¿¹±º¤¬1»à°ìÎÝ¤«¤é2ÈÖ¡¦°Â¸Ì±¤Ëº¸Ãæ´Ö¤ØÀèÀ©2¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢Â³¤¯3ÈÖ¡¦Á×À®Ê¸¤Ë¤â±¦Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤Ë¥½¥í¤òÃ¡¤¤³¤Þ¤ì¡¢¤³¤Î²ó°ìµ¤¤Ë3ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Ä¾¸å¤Ë1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¡¢5ÈÖ¡¦ËÒ¤¬º¸Á°ÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë2»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤é¡¢¤³¤Î»î¹çÎ¾¥Á¡¼¥àÄÌ¤¸¤Æ½é°ÂÂÇ¤ò2²ó¤ËÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿À¾Àî¤¬±¦ÍãÀþ¤òÇË¤ë2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¤¹¤°¤µ¤Þ»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£
¡¡Àª¤¤¤Å¤¤¤¿ÂÇÀþ¤Ï¡¢Â³¤¯5²ó¤ËÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éÂåÂÇ¡¦´ßÅÄ¤¬º¸Ãæ´ÖÀÊ¥®¥ê¥®¥ê¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤Î3¥é¥ó¤òÃ¡¤¤³¤à¡£¤½¤³¤«¤éºÆ¤ÓÌµ»àËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¡¢ºäËÜ¤¬Åê°Â¤Ç1ÅÀ¤ò²ÃÅÀ¤·¡¢Â³¤¯º´¡¹ÌÚ¤¬º¸Á°¤Ë2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¤³¤Î²ó°ìµó6ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤´Ú¹ñ¤òÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£
¡¡Åê¤²¤Æ¤Ï3ÈÖ¼ê¡¦¾¾ËÜ¤¬5²ó¤ò¥Ô¥·¥ã¥ê¡£4ÈÖ¼ê¡¦ËÌ»³¤â2¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë²÷Åê¤ò¸«¤»¡¢8²ó¤ÏÆ£Ê¿¤¬1¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ0¡Ë¡¢9²ó¤ÏÊ¿ÎÉ¤¬Äù¤á¤¿¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï17Ç¯¤Î¡Ö¥¢¥¸¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×¡¢19Ç¯¤Î¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢12¡×¡¢21Ç¯¡ÖÅìµþ¸ÞÎØ¡×¡¢23Ç¯¡ÖWBC¡×¤È¡Ö¥¢¥¸¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×¡¢¤½¤·¤Æ24Ç¯¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢12¡×¤È6Âç²ñ·×9»î¹ç¤Ç´Ú¹ñÀïÌµÇÔ¤Î9Ï¢¾¡¡£2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ëº£¶¯²½»î¹ç¤Î½éÀï¤âµÕÅ¾¾¡Íø¤ÇÀ©¤·10Ï¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§´ßÅÄ¡¡ÀÑ¶ËÅª¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¾ÅÄ¡ÊÀë¹À¡Ë¥³¡¼¥Á¤«¤é¤â¤É¤ó¤É¤ó¹Ô¤±¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£