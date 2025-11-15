ËÌÀî·Ê»Ò¤¬SNS¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡Ö¤º¤Ã¤ÈÁé¤»¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÎÍýÍ³¤ËÁÔÀä¤Ê¡È½÷Í¥º²¡É´¶¤¸¤ë¥Õ¥¡¥óÂ³½Ð
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ç¡ÈÄ«¥É¥é½é½Ð±é¡É¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ËÌÀî·Ê»Ò¤¬11·î14Æü¡¢X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿ÆâÍÆ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà½÷¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡ÔºòÇ¯¤Î½©¤«¤é°ìÇ¯°Ê¾å¤ä¤Ä¤ì¤Æ¤¤¤ëorÉÏ¤·¤¯¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤Êì¿Æ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÌõ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÁé¤»¤Æ¤Þ¤¹¡Õ¤È¶Ã¤¤Î¶á¶·Êó¹ð¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ô¤Ð¤±¤Ð¤±½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¿§¡¹¿©¤Ù¤è¤¦¡Á¡Õ¤È¡¢¤¤Á¤ó¤È¿©»ö¤ò¤È¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡1Ç¯°Ê¾å¡¢¤ä¤»¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Ìò¤ò¤º¤Ã¤È±é¤¸Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¹ðÇò¤·¤¿ËÌÀî¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢X¤Ç¤Ï
¡Ô¸µ¡¹ºÙ¤¤¤Î¤Ë¡Õ
¡ÔÌòºî¤ê¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ä¤ì¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤µ¤ó¤ò¤ß¤ë¤È¾¯¤·¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹ ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¤¿¤é¡¢²æËý¤»¤º¤¿¤¯¤µ¤óÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¿©¤Ù¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡Õ
¡ÔÂº·É¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢ÂÎÄ´ÌÌ¤Ø¤Î¿´ÇÛ¤ä¡¢¥×¥í°Õ¼±¤Ë´¶¿´¤¹¤ëÀ¼¤¬¼¡¡¹¤È¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌòÊÁ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂÎ·Á¤Þ¤ÇÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤«¤é¤Ï¡¢ËÌÀî¤Î¡È½÷Í¥º²¡É¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¡£
¡Ö¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÇËÌÀî±é¤¸¤ë¥¿¥¨¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¤ÏÌÀ¼£»þÂå¤Î»ÎÂ²¤ÎÌ¾²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤ªÉ±ÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¤Î¤Á¤ËË×Íî¤·¡¢¥Ü¥í¥Ü¥í¤ÎÃåÊª¤ÇÊë¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡ËÌÀî¤¬¤³¤Î1Ç¯¤Ç±é¤¸¤¿¤Û¤«¤ÎÌò¤â¡¢Ã±¤ËÉÏ¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê£»¨¤Ê»ö¾ð¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö4·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤é¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Â¾¿Í¤ÎÌ¼¤òÍ¶²ý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢Çº¤á¤ëÊì¿Æ¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£11·î28Æü¸ø³«¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ãë¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¡¢Ìë¤Ï¥É¥é¥Ã¥°¤ÎÇä¿Í¤È¤¤¤¦¡¢Æó½ÅÀ¸³è¤Î¿ÍÊª¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤µ¤é¤Ë14Æü¤Ë¤Ï¡¢ËÌÀî¤¬¡¢2026Ç¯5·î¸ø³«¤Î¹õÅç·ëºÚ¼ç±é¤Î±Ç²è¡ØÌ¤Íè¡Ù¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤ËµÔÂÔ¤ò¼õ¤±¤¿Êì¿ÆÌò¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ËÌÀî¤µ¤ó¤ÎÌòÊÁ¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡Ø²ÈÇä¤ë¥ª¥ó¥Ê¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î»°¸®²ÈËüÃÒ¤ä¡ØÆæ²ò¤¤Ï¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Î¤¢¤È¤Ç¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÊõÀ¸Îï»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤¤¤«¤Ë¤âÌ¡²è¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢µ¤¤Î¶¯¤µ¤¬»ý¤ÁÌ£¤Î¥¥ã¥é¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Å¾´¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½Ð»º¤ò·Ð¤Æ¤Î½÷Í¥Éüµ¢¤Ç¤·¤ç¤¦¡£2020Ç¯¤ËÂè1»Ò¤ò¡¢2024Ç¯¤ËÂè2»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾ìÉüµ¢¸å¤Ï¼Ò²ñÅª¤ÊºîÉÊ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡È°¿Í¡É¤È¸«¤é¤ì¤ë½÷ÀÌò¤Ë¤â²Ì´º¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤ä¤Ä¤ì´é¤Ï½÷Í¥¶È¤Ø¤Î³Ð¸ç¤Î¾Ú¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤¿¤Þ¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¡£