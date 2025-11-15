ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平が11月13日（日本時間14日）、米大リーグの最優秀選手賞（MVP）を満票で受賞。3年連続4度目のMVPにファンから祝福が飛び交う中、インタビュー映像を見たSNSユーザーからは「ベビーの泣き声が聞こえる」との指摘も寄せられている。

大谷はエンゼルス時代の2021年、イチロー以来日本人史上2人目のMVPを受賞し、2023年には日本人史上初（アジア人としても初）となる2回目の満票でのMVPに輝いた。さらに、ドジャース移籍1年目の2024年にはMLB史上初めて指名打者のみでシーズンMVPを受賞。そして今年は“二刀流”復活を遂げ、満票で4度目の受賞を果たした。

中継に入った「赤ちゃんの泣き声」

「今年の大谷選手は、妻・真美子さんとの間に第1子女児が誕生するといったおめでたいニュースもあっただけに、SNS上のファンからは“娘さんの生まれた年に素晴らしい活躍を見せられて誇らしいだろうな”という声も聞こえてきます」（スポーツ紙記者、以下同）

そんな大谷は、最初のMVP受賞時は1人でインタビューに応じていたが、2度目は愛犬・デコピンも一緒に、3度目はデコピンと真美子さんも同席という形をとっていた。

「4度目となった今回のインタビューの様子は、『MLB Network』の公式X（旧ツイッター）でも日本時間11月14日午前に動画でアップされました。ソファに座った大谷選手と真美子さんの間に、デコピンの姿も。夫妻がブラウンの服を着ていたことから、SNSユーザーの間では“大谷と真美子さんの服の色はデコピンに合わせたコーディネートかな？”“デコピンカラーのリンクコーデ”デコピンカラーの ファミリー カワイイ“とも注目されていました」

一方、大谷が「非常に光栄ですし、映ってるソト選手、シュワバー選手も素晴らしいシーズンだったので、そういう素晴らしい選手と競い合えたことがまず、良かったなと思ってます」とコメントした後、動画内から赤ちゃんの泣き声のような音声が聞こえてくることに気づいたSNSユーザーも。

「本当に娘さんの声だとしたら、4度目のMVPインタビューは生まれたばかりの家族も含めて臨んだということ。年を追うごとに家族が増え、大谷選手の喜びは倍増しているのでは」

ワールドシリーズ2年連続制覇を果たした際、大谷は3連覇を見据えるコメントをしていた。同時に次のMVP受賞にも期待がかかるが、ファミリーに支えられ、活躍を続けてくれることだろう。