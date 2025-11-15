北川景子「ずっと痩せてます」理由に反響 「本当にすごい」「自分を労ってあげてくださいね」
俳優の北川景子が14日、自身のXを更新。近々の出演作を振り返り、「ずっと痩せてます」などと言及した。
【写真】髪ボサボサ！おでこも汚れ…北川景子
同日、自身が出演する湊かなえ原作の映画『未来』が来年5月に公開されることが発表された。
投稿で「映画『未来』が解禁になりました。2度目の瀬々組です」と、瀬々敬久監督作品への出演を報告。役どころについて「私は幼い頃から父親から虐待を受けたが故に、自分の愛し方も、大切な人の守り方もわからなくなってしまった母親の役を演じました」とつづり、ぜひ劇場でご覧ください」と呼びかけた。
さらにその後の投稿で「『未来』『ナイトフラワー』『あなたを奪ったその日から』『ばけばけ』の順で昨年の秋から一年以上やつれてるor貧しくて食べられない母親をやってます…」と振り返り。「そんな訳でずっと痩せてます」「ばけばけ終わったら色々食べよう〜」と期待を寄せた。
この投稿に「そういえば不幸続きですね」「役者さんは大変ですよね 作品の為だから仕方ないですが、終わったらお腹いっぱい美味しいもの食べて下さいね！！」「『ばけばけ』ではもう限界まできてますね」「そんなに役作りで頑張ってるんだ…心も体も削って演じてるの尊敬する」「本当にすごい…終わったらいっぱい食べて、自分を労ってあげてくださいね」など、驚きといたわりの声が続々と寄せられた。
