アルゼンチン南部の都市で開かれた巨大サンドイッチ制作イベントが、押し寄せた人々によって修羅場と化した。アルゼンチン・ブエノスアイレス州南部アベジャネーダにあるバーベキュー店「パリージャ・エル・タノ」は25日（現地時間）、アルゼンチン革命記念日と開業25周年を記念し、「世界最長の牛肉サンドイッチ」制作イベントを開催した。目標は750メートルに達する巨大サンドイッチを作ることだった。今回のプロジェクトには、1