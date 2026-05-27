ビザ・ワールドワイド・ジャパンは5月26日、対面決済におけるキャッシュレス決済およびモバイル決済の使い分けに関する調査の結果を発表した。調査は2026年3月、本調査(全国18〜69歳のキャッシュレス利用者)19,279人および事前調査(18〜69歳の一般消費者)30,000人を対象にインターネットで行われた。○キャッシュレス決済は9割超に定着事前調査によると、対面での支払いにおいて、9割以上(92%)の人がキャッシュレス決済を利用して