【ディズニーストア】『塔の上のラプンツェル』公開15周年記念コレクションや「MARY QUANT」との共同企画アイテム登場！
ディズニー・アニメーション映画『塔の上のラプンツェル』の公開15周年を記念したコレクションと、ラプンツェルやパスカルをデザインした「MARY QUANT（マリークワント）」との共同企画によるアイテムが、ディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストアで11月18日（火）より順次発売される。
ディズニーストアから、『塔の上のラプンツェル』公開15周年を記念した新コレクションが登場する。
ラプンツェルをイメージしたパープルカラーを基調に、作品にまつわるモチーフを取り入れた、大人可愛いデザイン。
ホームアイテムやファッション雑貨など、日常の中でラプンツェルの世界観を感じられるアイテムが豊富に展開される。
ぬいぐるみキーチェーンは、お花で可愛く着飾った、ラプンツェルの大親友・パスカルデザインが登場。お花をつけた部分からボディカラーが鮮やかに変化する、カメレオンならではのユニークさがポイント。光沢のある生地が艶やかにきらめくボディに、パールビーズをあしらったチェーンが上品に映える、アニバーサリーにぴったりの特別な仕上がりだ。
ブランケットには、塔の窓やパスカル、ラプンツェルの編み込みヘア、魔法の花など、作品にまつわるモチーフをたっぷりとデザイン。王国の紋章を刺しゅうしたランタンモチーフのカバーに入れるとクッションとしても使え、お部屋のアクセントに♪ ループ付きで、フックやカラビナにかけて収納したり、持ち運びにも便利。
パスカルをデザインしたカーテンタッセルは、お花や葉をモチーフにしたゴム仕様のタッセル部分が伸縮し、花綱のようなデザインでお部屋を華やかに彩ってくれる。
また、作品に登場するレストラン「可愛いアヒルの子（Snuggly Duckling）」の看板をモチーフにしたカードホルダーや、黄色い紐にお花を編み込んだデザインの、手首に通して使えるスマートフォン用のストラップなどの雑貨も登場。全6種類のシークレットチャームは、ラプンツェルの編み込みヘアをイメージしたリースの中央で揺れる、小さなダイカットモチーフにも注目だ。
そのほか、首元に巻いたり、バッグの開け口にかけて目隠しとして使ったりと、さまざまなシーンで活躍するスカーフや、パスカルのチャーム付きのリボンへアポニーなど、ファッションアイテムも充実。パープルカラーの編み上げドレスをモチーフにしたトートバッグは、編み上げ風リボンや金色のブレード、ポンポン飾り、刺しゅうなどをあしらった華やかなデザインとなっている。
そして、MARY QUANTとの共同企画による、ラプンツェルとパスカルをデザインしたアイテムも登場する。
パスカルデザインのぬいぐるみキーチェーンは、ラプンツェルをイメージしたパープルカラーのツイード生地が上品な雰囲気を演出。ぱっちりとした大きな目やくるんと丸まったしっぽなど、キャラクターの可愛らしさを表現している。リボンを編み込んだチェーンやブランドロゴ入りのタグもポイントだ。
ツイード生地とレザー風素材のコンビがおしゃれな、ポーチやバニティポーチも登場。お花に囲まれたパスカルのワンポイントが可愛らしさを添える。
さらに、ブランドシンボルであるデイジーモチーフのチャームを開けると、内生地にはデイジーモチーフの総柄プリントが施されており、細部までこだわったデザインだ。
そのほか、ツイード生地とチェーンを組み合わせたショルダーバッグや、パスカルのチャームが揺れるデイジーモチーフの総柄ストール、手首まわりにフェイクファーをあしらった手袋など、寒い季節ならではのスタイリングを楽しめるファッションアイテムも揃っている。
