元テレビ局員の下矢一良氏が、自身のYouTubeチャンネルで「もっと売れてくれたらいいのに…業界を盛り上げるための戦略的PR術をお話しします【ジーンズ オワコン】」と題した動画を公開。近年、ベストジーニスト賞でアニメキャラクターやVTuberが選出される背景には、ジーンズ業界が抱える課題と、それを打開するための緻密なPR戦略があると解説した。



動画で下矢氏はまず、ベストジーニスト賞が「日本ジーンズ協議会」という団体によって、ジーンズの良さを広める目的で1984年から開催されていると説明。一般投票で選ばれる部門のほか、主催者側が意図を持って選出する「協議会選出部門」や「次世代部門」が存在することを指摘した。その上で、アニメキャラなどの選出は「ひとえに企業のマーケティング戦略に基づいている」と断言する。



下矢氏は、その背景に「若者のジーンズ離れ」という業界の危機感があると分析。コロナ禍で部屋着のような楽な服装が主流になったことや、「重い」「硬い」といったイメージから若者がジーンズを敬遠しがちになっている現状を挙げた。この状況を打破するため、業界は話題性を創出する必要に迫られているという。下矢氏は「なぜONE PIECE？」「なぜVTuber？」といった意外性のある選出が、ネットニュースやSNSでの拡散を狙った「業界としてニュースを作りにいっている」PR戦略であると喝破した。



単なる人気投票ではなく、時代のトレンドやメディアの変化を読み解き、若者層へアプローチしようとする業界のしたたかな狙いがそこにはある。下矢氏は、こうしたPR施策の裏側を知ることで、ビジネスの本質が見えてくるとし、一見不思議に思えるニュースの裏には必ず仕掛人の意図が存在すると締めくくった。



