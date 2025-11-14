エレコム、モバイルバッテリーの「PSEマーク」確認を呼びかけ　特にネット購入時は注意

安全性の基準を満たさないモバイルバッテリーによる事故が相次ぐ中、PC・スマホ周辺機器メーカーのエレコム公式Xが、「モバイルバッテリーはPSEマークが付いているものだけを使用してほしい」と強く注意喚起しました。

エレコムの投稿では、「PSEマークは家電量販店に並んでいるメーカーのモバイルバッテリーにはすべてついているはずです。というか取得せずに日本国内で販売は違法です。ぜひネットで購入する際はチェックを！」と呼びかけています。

投稿のきっかけは、11月13日に放送された「めざましテレビ」で、PSEマークの重要性が紹介されたこと。その内容を受け、メーカーとして改めて周知を行った形です。

■ PSEマークなしはそもそも販売不可 法律で義務化されている

モバイルバッテリーの安全基準を定めているのは「電気用品安全法（PSE法）」。同法に基づき、2019年2月以降に国内で販売されたモバイルバッテリーには、丸形のPSEマークを本体またはパッケージに必ず表示しなければなりません。

国民生活センターも、公式サイトにて「PSEマークがないモバイルバッテリーは、そもそも販売できない」「届出事業者名・定格容量・電圧などの表示も必須」「本体もパッケージも無表示の場合、基準に適合していない可能性が高い」と明示しています。

PSEマークとは、「Product Safety Electrical appliance & materials（電気用品安全法に適合した製品）」を示す安全規格。457品目の電気製品が規制対象となっており、モバイルバッテリーもそのひとつです。

■ ネット通販では特に注意を 「PSEなし」は明確にアウト

家電量販店に並ぶ製品にはほぼ確実にPSEマークがありますが、注意すべきはネット通販。中には、海外向け製品をそのまま販売したり、PSEマークを偽装している例も確認されています。

PSEマークの確認ポイントは「本体またはパッケージに丸形PSEマークがある」「届出事業者名（メーカー名）が明記されている」「定格容量・電圧が記載されている」「リコール対象品でないか確認する」「MCPCマーク（任意の安全認証）があればより安心」など。

もしPSEマークがどこにも見当たらない場合は、絶対に使用しないことが推奨されています。

■ 正しく選べば安全 だからこそ確実に「PSEの確認」を

モバイルバッテリーは日常生活に欠かせないアイテム。だからこそ、安全性を満たしていない製品は非常に危険です。

エレコムの注意喚起は、利用者を守るためのシンプルで大切なメッセージ。「ネットで買う前に、PSEマークをチェック」たったそれだけで、重大事故のリスクを大きく減らせます。

スマホの充電を守るために、まずはあなた自身の身の安全を守ることから始めましょう。

