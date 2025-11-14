この記事をまとめると ■ジャパンモビリティショー2025は100万人以上の来場者を呼び込んだ ■海外のモーターショーでは会場内外でクルマの販売も行っている ■今後は日本でもショーにリンクした形での販売を考えてもいいかもしれない

ジャパンモビリティショーではクルマを売らないのも特徴

ジャパンモビリティショー2025は大盛況のなか閉幕した。東京モーターショー改め、エンターテインメント的要素を積極的に付加したジャパンモビリティショーとなってから2回目の開催となり、期間内での来場者数は100万人を超えたという。

そんなジャパンモビリティショーでは、中国や東南アジアの自動車ショーを見慣れているせいか、会場内でセールススタッフが販売促進活動をしている姿がないのが、前回に続き、印象的であった。欧米のショーでも、会場内で新車の売り込みというものは筆者の経験ではないのだが、アメリカの自動車ショーでは、ショー開催期間中に周辺のディーラーで、「モーターショースペシャル」などと銘打った特別値引きといった特典を用意し、ショー開催にリンクしたセールが行われていることを見かけたことがある。

東京モーターショー時代でも、70年代あたりは会場内にてセールスマンが積極的な売り込みを行い、東南アジアのショーのように商談コーナーも用意されていたことを記憶しているのだが、いつからか東京モーターショーもクルマを売らないショーとなっていった。

新車を積極的に会場内で販売する中国や東南アジアのショーでは、その傾向もあり各ブランドブース内にはとにかく市販車が多く展示されている。

一方新車を売らないジャパンモビリティショーでは、とくに日系ブランドでは未来への提案や、新規投入予定モデルなど、ワクワクできる展示内容がメインとなることも、前回のジャパンモビリティショーが成功した理由のひとつと考えている。実際、近年世界各地で自動車ショーはオワコン化しているといわれるで、それらとは異なる趣向で開催したことが功を奏したといえそうだ。

販売面にもリンクしたらさらに盛り上がる可能性大

ただ、会場で新車を売らないとはいえ、ジャパンモビリティショー開催という千載一遇のチャンスは、たとえば首都圏限定でも構わないので、ジャパンモビリティショー開催をフックとした販売促進フェアを開催してみてもいいのではないかとも考えている。

主催者が日本自動車工業会なので、販売現場での販売促進とリンクさせることはなかなか難しいのではないかとも思うが、期間中は各店舗での展示車を増やす（展示即売してもいいのでは）ことで、「市販車はお近くの系列ディーラーで」と振り、さらに単なる値引き拡大というよりは、オプションサービスなどの特典を用意することで、販売現場も同時に盛り上げをはかれば、ショーの開催効果もさらに広範囲にわたるはずだ。

バブル経済のころは、「いまモーターショーやっていますからね」と、とくになにも特別なことは行われていなくて単なる値引き販売には変わらないのだが、お客の購買意欲を刺激するために特別感を演出して買う気にさせるセールスマンも多くいたようだ。また、実際にモーターショー展示のために特別塗装が施された車両が閉幕後、ディーラーに販売用車両としてやってくることもあったそう。

少し前となるが、某輸入ブランドのオーナーミーティングのようなものを取材したことがある。そのなかの1台が、モーターショー会場で日本正式導入に先がけて参考展示されたオセアニア仕様だとオーナーから説明され（どのようにして購入したのかは聞きそびれてしまった）、どこが正規の日本仕様と違うのかという説明をオーナーから受けたのを覚えている。

トレードショーではなく、クルマのお祭りのような雰囲気をもつからこそ、ジャパンモビリティショーは、先進国で自動車ショーが下火になっていても、開催すればなんやかんやで話題を集めている。もちろん、日本が世界有数規模の自動車産業を有するということも大きいのだが、その会場でのお祭り気分を、少しでもいいので販売現場にもおすそ分けすることができれば、新車販売にも弾みがつくのではないだろうか。