ユニクロは、グラフィックTシャツブランド「UT」から、シンプルでありながら表情豊かなデジタル世界の生き物「たまごっち」とのコラボレーションコレクションを12月19日に発売する。

同コレクションはウィメンズTシャツ4型に加え、初代「たまごっち」のデバイス・パッケージデザインをオマージュしたUTオリジナル「たまごっち」1型を揃えた計5型のラインアップする。Tシャツは、初代「たまごっち」のピクセルアートからインスピレーションを受けてデザインした。11月13日に公開されたスペシャルサイトではUTオリジナルミニゲームを楽しめる。たまごっちから飛び出した「まめっち」が主人公。まめっちがUTを着用し、落ちてくるアイテムやごはんを拾い集めるストーリーとなっている。スペシャルサイトと共に同コレクションを楽しんでほしい考え。





1996年に発売された初代「たまごっち」のデバイス・パッケージデザインをオマージュしたUTオリジナル「たまごっち」は、初代たまごっちの欧米版プログラムが搭載されたGEN1仕様。近年「たまごっち」は育成玩具としての本来の楽しさに加え、ファッションアイテムとして楽しんだり、チャームとしてバッグなどに取りつけたりと進化を遂げている。

WOMEN Tシャツは、初代のたまごっちをフロントにデザインした愛くるしい1枚。ゲーム画面の中には「くちぱっち」が描かれており1996年当時のたまごっちの原点を感じられるデザインとなっている。胸元にはシンプルにたまごっちロゴをデザインし背面にはドット調のカラフルなキャラクターが勢揃いしている。「ぎんじろっち」、「くちぱっち」、「まめっち」「みみっち」、「ポチっち」が集合したポップな1枚とのこと。フロントデザインに、たまごっちをマメに育てた人にしか出会えない「まめっち」を刺繍で表現した。バックプリントにはたまごちならではのシーンがデザインされている。

［小売価格］

WOMEN Tシャツ（4柄）：1990円

オリジナルたまごっち：2990円

［発売日］12月19日（金）

ユニクロ＝https://www.uniqlo.com/jp/ja