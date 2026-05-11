スターバックスから、きょう11日よりイチゴ尽くしの新作ビバレッジ2種が全国の店舗に登場する。果肉感を楽しめる『ごろっと イチゴ ミルク』と、チョコレートのつぶつぶ食感が特徴の『イチゴ チョコレート フラペチーノ』を展開。同日には、セルフジェルネイルブランド「ohora（オホーラ）」とのコラボネイルも発売し、イチゴをテーマにした新たな体験を提案する。【画像】イチゴとミルクが混ざり合う…スタバとコラボした「ohor