「６０年前の風呂、探しています。」――。

特注ユニットバスメーカー「日ポリ化工」（本社・奈良県山添村）が創業期に開発した「ユニットバス・２号機」の所有者を探し出し、買い取るユニークなキャンペーンを実施している。阪急大阪梅田駅などではこの文字が目立つ広告が展開されている。同社は「なんとか探し、どこででも２号機を前に社のものづくりについて話ができるようにしたい」とする。（河部啓介）

同社は１９６２年、大阪府東大阪市で創業した。２号機は銭湯に通うことが主流だった時代に、「自宅で毎日、個浴することが習慣となるように」との思いで、カプセル型ユニットバスとして６４年に開発された。

耐久性の高い新素材だった繊維強化プラスチック（ＦＲＰ）を使用し、持ち運びができる。給湯器が外付けされ、入り口にシャワーカーテン、シャワーも備える。大阪の千里ニュータウン、泉北ニュータウンなどの新興住宅地で数多く出荷され、内風呂化が進んだ。各家庭のベランダにロープを使って搬入される様子が近隣で話題を呼び、口コミで売れたという。

今年６月、同社は東京にショールーム「ＢＡＴＨＶＥＲＳＥ（バスヴァース）」を開設。そこに、同社が保有している唯一の２号機を展示すると、来場者の注目を集めた。この２号機を「風呂文化遺産」として未来に引き継ごうと、情報収集を開始。担当者は、「自分たちのものづくりがいかにあるべきかを思い直す役割を果たす製品。社員一同で２号機を囲みながら、果たすべき役割を強く意識していきたい」と強調する。

現物と確認が取れれば、当時の販売価格（サラリーマンの初任給の約半年分に相当）を現在の価値に換算した６０万円で買い取る。汚れや傷みの状態にかかわらず引き取るという。

見つかった場合には、大阪ショールームや本社などの各拠点で展示する予定。同社の南紀子常務取締役は「これからも風呂を通じて、新しい生活文化を作っていきたい。その思いを忘れないため、ルーツである２号機の情報をいただきたい」と呼びかけている。

情報提供は、キャンペーンサイト(https://nippori-the2nd.jp）で。