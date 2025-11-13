「MLBの日本人スターといえば大谷翔平選手（31）の一強でしたが、山本選手もワールドシリーズでの活躍で“ストイックで知的な勝者”といった新たなヒーロー像を確立しました」

こう語るのは広告代理店関係者。

ドジャース・山本由伸投手（27）に、球界のみならず広告業界も熱視線を注いでいる。

「これまではCM1本の契約料は8千万円ほどでした。しかし今回MVPを受賞したことで、約4倍の3億円クラスまで跳ね上がりそうです。大谷選手は新規のCM契約料は10億円ともいわれていて破格ですが、山本選手もそれを追いかける形となるでしょう。

特に評価されているのはやはり中0日を成し遂げたこと。“信頼と革新”を体現する存在として、外資系の企業からも人気急上昇中です」（前出・広告代理店関係者）

ファッションリーダーとして知られ、高級ブランド好きでもある山本。業界内では、“アパレル企業が山本を獲得するに違いない”とささやかれているという。

「山本選手はふだんからルイ・ヴィトンやエルメスのバッグを愛用していて、移動時や空港で見せる私服もハイブランドで統一されています。今季はサファイアと思われるネックレスを身に着けて試合に臨むことも多かったですね。

おしゃれぶりから女性人気も高いので、多くのアパレル企業が山本選手を欲しがるでしょう」（前出・広告代理店関係者）

また、山本が特に強いこだわりを持つのが腕時計。

「1本数千万円クラスの高級時計を複数所有していると聞いていますが、そのコレクションのなかでも彼のお気に入りなのがスイスの高級時計ブランドであるリシャール・ミル。オリックスの退団会見や今年のオールスター前のレッドカーペットなど印象的な場面でこのブランドの時計を着用しています。現在は4千万円以上の値がつく希少モデルだといいます」（前出・広告代理店関係者）

リシャール・ミルは’01年創業と新しいブランド。スペイン人のテニス選手ラファエル・ナダルらがアンバサダーを務めている。

「ロレックスやフランク ミュラーなどと比べると一般的な知名度はやや落ちますが、それこそが山本選手にぴったりな理由。まだ若く勢いに乗っている山本選手がブランドイメージに合致するのです。これから成長していくという未来志向な点も共通しますね。リシャール・ミルが山本選手に注目していることは間違いありません」（前出・広告代理店関係者）

世界一連覇に振るった鉄腕で、3億円をつかみ取る！