高校スポーツ界で、またも衝撃的な“不祥事”が起きてしまった。滋賀県・彦根総合高校の硬式野球部で発覚したのは、なんと部員らによる「集団万引き」事件。

【写真】「犯罪組織やん」集団万引きが発覚した野球部の“皮肉なスローガン”

1年生部員11人が万引き

「野球部の１年生部員11人が、今年7月下旬から10月上旬にわたって、校内にある店舗を含む３店舗で万引き行為を働いていたといいます。被害は総額で約10万円。校内の店舗においては“無人決済機”を悪用して、パン１個分の代金で３個の商品を持ち去っていたそう。近隣の店舗での万引きも判明しており、彦根総合高校の野球部には10月８日から11月7日までの１か月、対外試合の禁止処分が下されました」（スポーツ紙記者）

同校のホームページにある硬式野球部の欄には、「人間力を育む」というスローガンが。紹介文には、《部活動で培う精神(礼儀・マナー・学力・考動力・我慢力・諦めない気持ち・自主自立・正しい判断力・決断力)は今後の人生を生き抜く原動力になり、社会に貢献できる人間になるために日々の活動や指導にあたります》と記載されている。

皮肉にも、掲げていた方針と大きく外れた事件を起こしてしまった彦根総合高校野球部。日本学生野球協会の発表によると、同校の１年生部員は30名。加害生徒は保護者とともに代金を弁償したというが、11名の生徒による行為は、世間に大きな衝撃を与えている。

高校野球・サッカー界で相次ぐ不祥事

「高校野球の不祥事というと、広島県・広陵高校で起きた凄惨な“いじめ問題”が記憶に新しいでしょう。さらに、10月には岡山県・関西高校でも、いじめの被害生徒が退学する事態となっていたことが発覚。加えて、今年は高校サッカー界でもトラブルが相次いでいます。全国屈指の強豪として知られる宮城県・仙台育英高校は“いじめ重大事態”が発覚し、12月から開幕予定である全国高校サッカー選手権の出場を辞退。また、同大会に大阪府代表で出場予定の興国高校サッカー部では、部員が飲酒行為で停学処分になったことが明らかになり、こちらも出場の是非が問われています」（同・スポーツ紙記者）

全国の高校スポーツで相次ぐトラブル。彦根総合高校の集団万引き事件を受けて、世間からは「やってること犯罪組織やん」「1か月は甘過ぎだろ、窃盗だぞ？退部処分が妥当じゃねえの」「部の活動じゃなくて対外試合禁止かよ」「いじめ同様に被害者がいる悪質な犯罪だぞ」と、処分に対して懐疑的な意見が寄せられている。

なお、11月11日に都内で開かれた日本学生野球協会の審査室会議では、彦根総合高校を含む高校７件、大学２件に対する処分が決まっている。発表されたのは生徒に対する処分だけでなく、兵庫県・神戸国際大学附属高校においては、授業を聞かずに寝ていた部員の頭をたたいたり耳をひっぱったりしたという30代のコーチ兼教諭が、体罰と報告義務違反により3か月の謹慎処分を受けた。

青少年が心身ともに成長する上で重要な役割を果たす、高校スポーツ。いま一度、“スポーツマンシップ”に立ち返ることが求められている――。