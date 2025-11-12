三井Ｅ＆Ｓ<7003.T>が後場に買われ、上昇率は一時９％を超えた。同社は１２日午後２時３０分、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を見直した。今期の経常利益予想は従来の見通しから８０億円増額して３１０億円（前期比１１．７％増）、最終利益予想は６０億円増額して２６０億円（同３３．５％減）に引き上げた。経常利益は減益予想から一転、増益となる見通しで、内容を好感した買いが入った。



今期の売上高予想は据え置いた。舶用推進システムや物流システムの両セグメントでは上期に集中していた好採算の工事が着実に進捗し、原価低減効果も出た。米国の関税政策や地政学リスクなど不確実性が和らぎつつあることや、想定為替レートを１ドル＝１４５円（従来は１４０円）に見直したことも踏まえ、業績予想に反映した。これまで１５円としてきた期末配当予想については、利益予想を引き上げたことを踏まえ、未定に変更した。新たな配当予想は確定後、ただちに公表するとしている。



出所：MINKABU PRESS