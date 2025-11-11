¥Ý¥±¥»¥ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¡ÖSwitch2 ¥Ý¥±¥â¥óZA¡×¥»¥Ã¥È¤ÎÃêÁª¼õÉÕÃæ¡£11·î17Æü16»þ59Ê¬¤Þ¤Ç
¡¡¥Ý¥±¥â¥ó¤Ï¡¢ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ë¤Æ¡ÖNintendo Switch 2 Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition ¥»¥Ã¥È¡×¤ÎÃêÁªÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£ÃêÁª¤Î¼õÉÕ´ü´Ö¤Ï11·î11Æü17»þ¤è¤ê11·î17Æü16»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡ËÜÃêÁª¤Ç¤ÏÈ¯ÇäÃæ¤Î¡ÖNintendo Switch 2¡ÊÆüËÜ¸ì¡¦¹ñÆâÀìÍÑ¡ËPokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition ¥»¥Ã¥È¡×¤ª¤è¤Ó¡¢¤³¤Á¤é¤Ë¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥«ー¥É¡ÖPokemon LEGENDS Z-A M¼¡¸µ¥é¥Ã¥·¥å¡×¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Î2¼ïÎà¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¹¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤âºÇ¿·ºî¡Ö¥Ý¥±¥â¥óZA¡×¤¬¤¹¤°¤ËÍ·¤Ù¤ë¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅöÁª¤·¤¿ºÝ¤ÎÃíÊ¸¤ª¤è¤Ó»ÙÊ§¤¤´ü´Ö¤¬¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥Ý¥±¥â¥óZA¥»¥Ã¥È¡×¤Ï11·î21Æü15»þ¤è¤ê26Æü16»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£°ìÊý¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥«ー¥É¤¬¥»¥Ã¥È¤Î¾¦ÉÊ¤Ï12·î4Æü15»þ¤è¤ê12·î8Æü11»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤¬´ü¸Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¢¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¾¦ÉÊ¥Úー¥¸
(C)2025 Pokemon.c1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. ¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ー¡¦¥Ý¥±¥â¥ó¡¦Pokemon¤ÏÇ¤Å·Æ²¡¦¥¯¥êー¥Á¥ãー¥º¡¦¥²ー¥à¥Õ¥êー¥¯¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£ Nintendo Switch¤Î¥í¥´¡¦Nintendo Switch¤ÏÇ¤Å·Æ²¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£